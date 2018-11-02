ФИДЕ увеличит призовой фонд матча за шахматную корону

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что призовой фонд матча за титул чемпиона мира будет увеличен. Матч за шахматную корону пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября. В нем встретятся действующий чемпион Магнус Карлсен и претендент Фабиано Каруана.

- Одна из задач ФИДЕ - это увеличение призовых фондов, - цитирует ТАСС Дворковича. - Это касается как женского чемпионата мира, так и мужского матча за шахматную корону. Это необходимо для увеличения престижа турниров. У женского чемпионата сейчас совсем скромная сумма.

На данный момент призовой фонд у мужчин составляет 1 миллион евро, у женщин - 250 тысяч.