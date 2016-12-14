МОК одобрил перенос ЧМ по бобслею и скелетону-2017 из Сочи

Международный олимпийский комитет приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МОК. Сообщается, что Международный олимпийский комитет приветствует решение IBSF, которое полностью соответствует рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОК.
Напомним, что во вторник IBSF объявила о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в Сочи с 13 по 26 февраля. Ранее несколько сборных по скелетону объявили о бойкоте турнира в Сочи после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Весёлый©
Никита Крюков (лыжные гонки, серебро в командном спринте).
21:51
Весёлый©
rusfed 2.0 ___ Да дело-то даже не в том, кто на ком пиарится, и как ФИС отреагирует на эти вбросы, просто живем в нашем информационном пространстве и если уж кидаемся копипастой с того сайта, то: "кто именно фигурирует в списке. Итог шокирует — сразу 17 спортсменов! Вот полный перечень: Александр Легков (лыжный гонки, золото в гонке на 50 км, серебро в эстафете). Максим Вылегжанин (лыжные гонки, серебро в гонке на 50 км, серебро в эстафете). Дмитрия Япаров (лыжные гонки, серебро в эстафете). Александр Бессмертных (лыжные гонки, серебро в эстафете)". /// "Поэтому одних лишь подозрений для наказания достаточно быть не должно" ___ Ну да, как и в отношении той же Серены ;)
21:50
DAVI SVININU!
Нас рать!
21:11
spetrov
rusfed 2.0, да чушь очередная все эти "подозрения". Есть соответствующий орган, в задачи которого входит ловить допинг. На этом все. Впрочем, так дожно происходить в ситуации "спорт без политики". Нынешняя к ней не имеет никакого отношения.
21:06
Michl
А теперь можно и футболом заняться... :)
20:54
mobile_actor
Да, это одобрения МОК – очень тревожный симптом. Может последовать лавина отмен международных соревнований в РФ.
20:52
rusfed 2.0
Весёлый©, "Киккан Рэнделл занималась сбором подписей под соответствующей петицией. "Мы знаем, что некоторые спортсмены, находящиеся под подозрением, все еще выступают в биатлоне и лыжных гонках". - Больше всего в этом обращении меня смущают ее "подозрения". "Подозревать" в циклических видах спорта можно много кого по самым разным косвенным признакам (не буду сейчас их называть и провоцировать линчевание негров). Включая саму Кикан Рэнделл. "TURIN, Italy - Eight Olympic cross-country skiers, including two Americans and one former gold medalist, were suspended for five days after they were found to have excessive hemoglobin levels - the first hint of scandal at the Turin Games (...) The suspended American athletes were Kikkan Randall, 23, of Anchorage, Ala., and Leif Zimmerman, 22, of Bozeman, Mont. The others were: (...) Natalia Matveeva of Russia and Evi Sachenbacher of Germany, who won gold in the 2002 Salt Lake City Games in the women's relay. (c) Published on February 10, 2006" - Я ничего не утверждаю касательно Кикан, но, например, Еву из этого списка позднее поймали на запрещенном препарате уже без всяких косвенных на это указывающих признаков. Поэтому одних лишь подозрений для наказания достаточно быть не должно
20:51
rusfed 2.0
Мах2015, можно ссылку на первоисточник плиз?
20:21
+-=0
очередной плевок в мутко и хозяина.
20:16
Max2015
если верна информация из американской прессы, что допуск России в Рио обусловлен тем, что Баху выкатили список членов МОК и цифры, кто из них и почему голосовал за Сочи в Гватемале, то ничего хорошего впереди нас не ждет. Такие "аргументы" срабатывают только один раз. А члены ПМК не принимали участие в том голосовании - им было нечего предъявить.
20:16
marksan
Пора заканчивать с МОК! Из-за нескольких десятков якобы спортсменов унижаться России? Им хочется больших денег? Пусть идут работать! А то стыдно на них смотреть - слова связного сказать не могут!
20:16
Весёлый©
И это только начало./// С конкурирующего ресурса: "Американские и канадские лыжники призвали FIS и МОК отреагировать на доклад Ричарда Макларена о допинге в России. Во время этапа Кубка мира в швейцарском Давосе американка Киккан Рэнделл занималась сбором подписей под соответствующей петицией. «Мы знаем, что некоторые спортсмены, находящиеся под подозрением, все еще выступают в биатлоне и лыжных гонках. Это ужасно, потому что они отнимают места у тех, кто действительно заслужил выступать в Кубке мира."
20:07