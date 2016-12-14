МОК одобрил перенос ЧМ по бобслею и скелетону-2017 из Сочи

Международный олимпийский комитет приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МОК. Сообщается, что Международный олимпийский комитет приветствует решение IBSF, которое полностью соответствует рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОК.

Напомним, что во вторник IBSF объявила о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в Сочи с 13 по 26 февраля. Ранее несколько сборных по скелетону объявили о бойкоте турнира в Сочи после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.