Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года

Федерация бобслея России приняла решение о дисквалификации Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ, информирует пресс-служба РУСАДА. Бывший спортсмен отстранен на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр в Сочи в составе четверки Александра Зубкова. Экс-спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.

Напомним, 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. Данный турнир принял немецкий Кенигзее.