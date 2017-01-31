Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года

Федерация бобслея России приняла решение о дисквалификации Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ, информирует пресс-служба РУСАДА. Бывший спортсмен отстранен на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.
Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр в Сочи в составе четверки Александра Зубкова. Экс-спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.
Напомним, 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. Данный турнир принял немецкий Кенигзее.
Дополнительная информация
http://www.rusada.ru/press/news/informatsiya-o-diskvalifikatsii-bobslei-2
Пиндосовский прихвостень
igorvasilevich-----------------возможно, прикол в том, что, если в истории спортсмена есть дисквалификация за допинг, может быть это как то может отразиться на его дальнейшей карьере - тренера или функционера. Недаром же он собрался за помощью к адвокатам обращаться. Иными словами, вряд ли человек может стать тренером сборной в том виде, в котором он отбывал дисквалификацию за допинг или быть директором спортивной школы. Или ошибаюсь? В любом случае если его поймали, должны дисквалифицировать, других рычагов у них попросту нет. Может он репу почесал бы, да через год возобновил карьеру. Мало что ли случаев таких?
19:14 31 января
streletc1783
Не очень понимаю как это может не иметь отношения к Олимпиаде.Тогда чего такой ор?Вообще странно человек чистым выиграл Олимпиаду,затем надрался допингом 40летней давности(где нашёл?) - сдал допинг тест и решил завершить карьеру.Фантасмогория какая - то.
18:33 31 января
Костариканец
Весёлый© Ахахах, Россиюшка решила поиграть в поддавки: мы вам сдаем пешку, а вы нас оставляете с нашими липовыми победами на трассе в Сочи и не станете трогать главных подозреваемых - Зубкова и Воеводу. Но нет. 11:36 ====== ВАДА схАвает, они же овощи. )
15:07 31 января
Andvaraforce
bvp Айртон - в каждой бочке затычка.\\\\\\\\\\\ Скорее тампон
14:53 31 января
Andvaraforce
Сама проба, впоследствии оказавшаяся положительной, была сдана в конце марта 2016-го. Затем несколько недель ушли на ее проверку, и 19 апреля Труненков был отстранен от участия в соревнованиях.
14:53 31 января
bvp
Айртон - в каждой бочке затычка.
14:42 31 января
King's Bounty IIII
Его Гаттузо зол! кормил всяким джямором...
14:12 31 января
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! __________ Котик золибой, нам нужна была победа в Сочи ЛЮБОЙ ценой. Как Зениту над Ростовом...
14:05 31 января
spetrov
Гаттузо зол!, посмотрим. При этом если реально поймали - никаких возражений.
13:17 31 января
Гаттузо зол!
spetrov ////Так-то дата начала дисквы вроде как к ОИ отношения не имеет. Значит проба достаточно свежая. Но наши пробы сейчас проверяет УКАДА британская, т.к. наша лаборатория того. Посмотрим, что будет в итоге.
13:12 31 января
Айртон
bvp Все это никак не относится к Олимпиаде в Сочи. 12:46 Ну канеш не относится!)) Они допинг стали кушать как раз после Олимпиады!)) Бгг))
13:03 31 января
spetrov
Гаттузо зол!, я это прочитал тоже. Но согласись, в этом нет конкретики. Поэтому, допуская всякое, жду. Повторюсь, вполне допускаю, что их могли дисквалифицировать только лишь на основании утверждений Родченкова и Макларена. Сомнительное доказательство вины. А РУСАДА сейчас нужно как-то возвращать позиции. Ну и вот. Я не утверждаю, что это так. Просто допускаю.
13:02 31 января
alekstsm
Противно и паршиво!!! Ну раз, ну два...
12:58 31 января
bvp
Все это никак не относится к Олимпиаде в Сочи.
12:46 31 января
Гаттузо зол!
spetrov ////Его дискванули по параграфу 2.1 общероссийских антидопинговых правил, а это: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена./////Пока субстанция не сообщается, но думаю скоро скажут.
12:41 31 января
streletc1783
Значит Зубков не чемпион и должен вернуть медали,как Болт.
12:40 31 января
spetrov
Гаттузо зол!, но даже в этом случае о самом факте, насколько я могу судить, ничего не говорится. "Нарушение правил" - это не конкретный факт. А поговорить кому-то уже хочется. Не говоря для постоянных идиотов типа "ненавижу..." и далее по тексту.
12:33 31 января
ненавижу_Мойшу_Каца
Ужас и кошмар! Почти вся олимпийская команда "сидела" на допинге. Схема простая: если откажешься, вылетишь из команды. И куда спортсменами было деваться ?
12:26 31 января
ozozolio
Дилетантские коментарий -однако
12:24 31 января
sozerzator
Не жизнь, а кино: "За кого меня принимают в этой гостинице? За дурачка?! За дурачка!" Цирк...
12:24 31 января
Привет от дилетанта!
Айртон -------------- Это у вас, в психушке, так принято??
12:08 31 января
Привет от дилетанта!
Весёлый© ------------- У вас, в Ирландии, очень популярен бобслей??
12:08 31 января
Айртон
zzzqqq а как же остальная команда ? ))останется с медалями? 11:31 ---------------------- Медали отберут у всех!)
12:07 31 января
shpasic
надо было его дисквалифицировать со следующего дня после окончания ОИ-2014 для пущего смеху.
11:41 31 января
Весёлый©
Ахахах, Россиюшка решила поиграть в поддавки: мы вам сдаем пешку, а вы нас оставляете с нашими липовыми победами на трассе в Сочи и не станете трогать главных подозреваемых - Зубкова и Воеводу. Но нет.
11:36 31 января
zzzqqq
а как же остальная команда ? ))останется с медалями?
11:31 31 января
igorvasilevich
Он завершил карьеру и на четыре года дисквалификации в чем прикол. Нужно было на 4 года в тюрьму его отправить вот было бы правильно.
11:31 31 января
Гаттузо зол!
Вот это другое дело. Нашли, факт на лицо, вопросов нет. А то уродченков что-то плел про Зубкова. В целом конечно очень печально. Всех подставил. Уж лучше бы Воевода был разгоняющим.
11:27 31 января
sozerzator
Может подождать, пока все наши допингеры, находящиеся на контроле, завершат свои спортивные карьеры? И тогда каждого из них БЕСПОЩАДНО дисквалифицировать? Россия должна бороться с допингом в спорте! А если серьезно - поганенько звучит новость...
11:24 31 января
shpasic
вот это поворот!
11:22 31 января