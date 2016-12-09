Александр Зубков: "Мне вообще неинтересно, что будет в докладе Макларена"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, который теперь возглавляет Федерацию бобслея и скелетона России, может волноваться по поводу грядущего доклада Ричарда Макларена сразу по двум поводам. Во-первых, доклад может поставить под вопрос проведение в 2017 году чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, а во-вторых, Зубков сам выступал на Играх-2014, и его пробы в том числе наверняка будут перепроверены.

– Как публикация очередного доклада Макларена может сказаться на российской команде и лично на вас?

– Честно, я даже ничего не жду от этого доклада. Мне вообще неинтересно, что там будет. О чем мне там волноваться? Я всю жизнь выступал честно, всегда проходил допинг-контроль, и никаких проблем там быть не может. Пусть переживает кто-то другой, но не я. Не люблю бежать впереди паровоза, вот когда появится конкретика, тогда и станем о чем-то говорить.

– А если там будут конкретные обвинения?

– Я не вижу пока никаких оснований для тревоги. Наши ребята прекрасно выступают, выигрывают Кубки мира и делают на трассе все от себя зависящее. Все эти истории, на мой взгляд, являются чисто формальными и не должны касаться спортсменов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Зубкова