IBU не восстановил статус России

Завершившийся в австрийском Леоганге исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не восстанавливать полноценное членство в организации Союза биатлонистов России.

"Исполком IBU обсудил ситуацию в СБР и принял к сведению избрание нового руководства, - говорится в пресс-релизе IBU. - IBU отдает должное усилиям и работе, которая проводится в СБР. Тем не менее, решение о восстановлении СБР будет передано на рассмотрение Конгресса IBU".

Напомним, статус СБР был ограничен в декабре 2017 года после допинговых скандалов. Конгресс IBU, где пройдут и выборы президента, должен состояться в начале осени 2018 года. (Наталья МАРЬЯНЧИК)