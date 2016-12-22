Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ

Федерация биатлона Норвегии обратилась с открытым письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные мероприятия в России, пока все процедуры, связанные с допингом, не станут "чистыми". Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.
– Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, – приводит портал tv2.no. текст заявления. - Начиная от количества битлонистов, которые принимали допинг, и заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволили участвовать в выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.
Наше требование заключается в том, чтобы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требованиям ВАДА.
Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.
Какие страны намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
riper
Почему отменить только соревнования в России? Если допинг, логично отстранить от любых соревнований. Явное желание нанести больший материальный урон России. Терять деньги от своих стартов не хотят.
14:49
Don
ну наконец то чмока признал, что его любимки жрут допинг) Давно пора было признать это)
14:38
Костариканец
Астматы доставляют.
14:34
Banro
Правильно, нечего с астматиками соревноваться. Это не честно. Пусть между собой выясняют, кто самый лучший среди больных.
14:27
SportsMan
Ужас, ну и деградация нынче в обществе, такая сборная как Норвегии должна проще смотреть на всё это, а не устранять конкурентов подпевая известно кому...позор. И ведь действительно говорят, что друзья познаются в беде, как и враги, впрочем ))
14:19
blue-white!
Cheremis57, к тому же Фины и Шведы нас в этом поддержат!))
14:13
karwin
Не норвежцам-"астматикам" поднимать вопрос о допинге. Впрочем, их поведение понятно: держи вора громче всех кричит сам вор.
13:07
Айртон
utan В большом спорте нет здоровых людей.)) Особенно под конец карьеры.)) Здоровые - это когда ты в лесочке в выходной день в прогулочном режиме на лыжах катаешься.))
13:03
utan
Требую отстранения всех астматиков, а также всех, кому типа легально разрешен допинг, потому что это якобы нужно для здоровья! Здоровые должны соревноваться со здоровыми, больные с больными. Пусть норвежцы проводят Кубок Мира по биатлону среди астматиков!
12:51
Айртон
Критик цска 19781978 --------------------- вы можете сами это сделать.)) если скажите это Петру Коукалу в лицо.))
12:42
stuart_parsley
Когда в Финляндии чуть ли не все лыжники с федерацией попались на допинге, че-та ни у кого идей что-то там бойкотировать не появилось, а тут все прямо с цепи сорвались...
12:33
Cheremis57
blue-white! Почему мы не требуем отстранения от всех соревнований Норвежских псевдо-астматиков!? 11:58 ===== +100! Мутко, может хватить прятать голову в песок!! Пора переходить к ответным мерам- требовать запрета выступлений для норвежских "астматиков"!!
12:31
blue-white!
Почему мы не требуем отстранения от всех соревнований Норвежских псевдо-астматиков!?
11:58
цска 19781978
а я требую чтобы мне Габриэла Соукалова отсосала и мне еще дали миллион баксов
11:22
shpasic
больше похоже не на бойкот, а на шантаж.
11:21
Цукенберг
Бё-моё ! То астма, то понос ...
11:16
Леск
Критик, жжошь)))
11:09
RW.irk
Демократия. Щас и спортсменов заставят "правильно" высказываться))
10:59
maverick007
Если только вместе с отстранением норвежских астматиков! Здоровые должны соревноваться со здоровыми, а если чем-то болеют, пусть переходят в группы ОФП.
10:48
ухтышъ
А я требую чтобы мне дали миллион баксов!!! а почему, потом придумаю и изложу докладе, не понравиться в первом придумаю второй и т.д. НО МИЛЛИОН СЕЙЧАС!!!
10:44
Критик
а я требую чтобы мне Габриэла Соукалова отсосала
10:30
Вгыгел
правильно норвежцы требуют . отменить
10:24