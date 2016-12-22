Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ

Федерация биатлона Норвегии обратилась с открытым письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные мероприятия в России, пока все процедуры, связанные с допингом, не станут "чистыми". Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.

– Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, – приводит портал tv2.no. текст заявления. - Начиная от количества битлонистов, которые принимали допинг, и заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволили участвовать в выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.

Наше требование заключается в том, чтобы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требованиям ВАДА.

Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.

Какие страны намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени