10:01 | БИАТЛОН

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ

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Федерация биатлона Норвегии обратилась с открытым письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные мероприятия в России, пока все процедуры, связанные с допингом, не станут "чистыми". Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.

 
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– Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов, – приводит портал tv2.no. текст заявления. - Начиная от количества битлонистов, которые принимали допинг, и заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации Федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволили участвовать в выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.

Наше требование заключается в том, чтобы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требованиям ВАДА.

Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.

Какие страны намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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КОММЕНТАРИИ (22)
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riper

Почему отменить только соревнования в России? Если допинг, логично отстранить от любых соревнований. Явное желание нанести больший материальный урон России. Терять деньги от своих стартов не хотят.

14:49

Don

ну наконец то чмока признал, что его любимки жрут допинг) Давно пора было признать это)

14:38

Костариканец

Астматы доставляют.

14:34

Banro

Правильно, нечего с астматиками соревноваться. Это не честно. Пусть между собой выясняют, кто самый лучший среди больных.

14:27

SportsMan

Ужас, ну и деградация нынче в обществе, такая сборная как Норвегии должна проще смотреть на всё это, а не устранять конкурентов подпевая известно кому...позор. И ведь действительно говорят, что друзья познаются в беде, как и враги, впрочем ))

14:19

blue-white!

Cheremis57, к тому же Фины и Шведы нас в этом поддержат!))

14:13

karwin

Не норвежцам-"астматикам" поднимать вопрос о допинге. Впрочем, их поведение понятно: держи вора громче всех кричит сам вор.

13:07

Айртон

utan В большом спорте нет здоровых людей.)) Особенно под конец карьеры.)) Здоровые - это когда ты в лесочке в выходной день в прогулочном режиме на лыжах катаешься.))

13:03

utan

Требую отстранения всех астматиков, а также всех, кому типа легально разрешен допинг, потому что это якобы нужно для здоровья! Здоровые должны соревноваться со здоровыми, больные с больными. Пусть норвежцы проводят Кубок Мира по биатлону среди астматиков!

12:51

Айртон

Критик цска 19781978 --------------------- вы можете сами это сделать.)) если скажите это Петру Коукалу в лицо.))

12:42

stuart_parsley

Когда в Финляндии чуть ли не все лыжники с федерацией попались на допинге, че-та ни у кого идей что-то там бойкотировать не появилось, а тут все прямо с цепи сорвались...

12:33

Cheremis57

blue-white! Почему мы не требуем отстранения от всех соревнований Норвежских псевдо-астматиков!? 11:58 ===== +100! Мутко, может хватить прятать голову в песок!! Пора переходить к ответным мерам- требовать запрета выступлений для норвежских "астматиков"!!

12:31

blue-white!

Почему мы не требуем отстранения от всех соревнований Норвежских псевдо-астматиков!?

11:58

цска 19781978

а я требую чтобы мне Габриэла Соукалова отсосала и мне еще дали миллион баксов

11:22

shpasic

больше похоже не на бойкот, а на шантаж.

11:21

Цукенберг

Бё-моё ! То астма, то понос ...

11:16

Леск

Критик, жжошь)))

11:09

RW.irk

Демократия. Щас и спортсменов заставят "правильно" высказываться))

10:59

maverick007

Если только вместе с отстранением норвежских астматиков! Здоровые должны соревноваться со здоровыми, а если чем-то болеют, пусть переходят в группы ОФП.

10:48

ухтышъ

А я требую чтобы мне дали миллион баксов!!! а почему, потом придумаю и изложу докладе, не понравиться в первом придумаю второй и т.д. НО МИЛЛИОН СЕЙЧАС!!!

10:44

Критик

а я требую чтобы мне Габриэла Соукалова отсосала

10:30

Вгыгел

правильно норвежцы требуют . отменить

10:24

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ