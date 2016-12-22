Какие страны намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

В четверг на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) должно быть принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.

После публикации второй части доклада Макларена и передачи ВАДА списка 31 биатлониста, обвиненного в нарушении антидопинговых правил, ряд спортсменов и сборных и выступили с заявлением о намерении бойкотировать старт этого сезона в Тюмени и поставили под сомнение справедливость получения российским городом ЧМ-2021.

– Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, – заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза. – По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут.

– Норвегия потребовала, чтобы IBU перенесла все мероприятия, пока проходят процедуры "очищения" от допинговых проблем, – говорится в заявлении Британского союза биатлонистов, который ранее объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени (9 - 12 марта 2017 года). – Также норвежцы требуют дисквалифицировать немедленно тех российских биатлонистов, которые указаны в закрытой части доклада Макларена. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех турниров в России.

Одним из первых о возможном бойкоте заговорил француз Мартен Фуркад, который потом призвал правильно понимать его слова.

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены всех международных стартов в РФ