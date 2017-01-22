Андрей Маковеев: "Радует, что наши спортсмены не были наказаны бездоказательно"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев рад, что исполком IBU оправдал 22 из 29 спортсменов РФ, обвиняемых в употреблении запрещенных препаратов. Он предположил, что данное решение было принято из-за того, что у организации не было доказательств.

Напомним, после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, обнародованной 9 декабря прошлого года, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривала экспертная комиссия IBU.

- Как вы отнеслись к такому решению исполкома? - вопрос Маковееву.

- Это хорошее решение для нас. Радует то, что наши спортсмены не были наказаны бездоказательно. По всей вероятности, никакие доказательства не были приведены. Конечно, имелись опасения, потому что обвинили большое количество биатлонистов, и это настораживало. Особенно ввиду событий, которые происходят последние несколько лет. Достаточно было какого-то информационного повода, чтобы начались обвинения и отстранения. Но часть спортсменов все-таки пока остаются под подозрением, и это не очень здорово. Надо разбираться с тем, какие к ним есть претензии. Хочется, чтобы были приведены доказательства их вины. Надеюсь, что в дальнейшем их тоже оправдают.

- Можно ли считать, что для нас все закончилось хорошо, или на исполкоме IBU, который пройдет 9 февраля, могут быть приняты какие-то санкции в отношении наших биатлонистов?

- Раз некоторые спортсмены остались под подозрением, значит, не все обстоятельства установлены. То есть санкции могу последовать. Но мы будем надеяться на лучшее. Конечно, нельзя исключать единичные случаи, но нам инкриминировали чуть ли не государственную программу по применению допинга. А сейчас обвиняются всего несколько человек. Спортсмен всегда сам принимает решение. Теперь, наверное, уйдут все разговоры о государственной поддержке допинга, ведь количество обвиняемых спортсменов резко уменьшилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)