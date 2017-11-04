Михаил Лихачев: "Сборной России впервые так тяжело давались голы"

Старший тренер сборной России Михаил Лихачев рассказал о том, что национальная команда раньше не испытывала проблем с результативностью. Напомним, Россия впервые в истории осталась без медалей Межконтинентального кубка, заняв четвертое место. Лихачев также отметил, что сборная России играла против топ-сборных мира.

- По ходу турнира мы выглядели неплохо в игровом отношении, но, к сожалению, хромала результативность, - цитирует "Р-Спорт" Лихачева. - Тяжело давались голы. Пожалуй, впервые за восемь лет, что я руковожу сборной, у нас так тяжело складывалась игра в атаке. В обороне-то действовали надежно и хорошо, уверенно пройдя групповой турнир.

А далее мы ждали каких-то нестандартных атакующих действий от наших игроков, но что-то не получилось. Тем не менее, я считаю, что ребята сделали все возможное, обыграли сильные команды в группе, но нюансы и не самое лучшее судейство на Межконтинентальном кубке вкупе привели к результату.

Надо понимать, что соперники тоже ставили перед собой высокие задачи, и сегодня удача была не нашей стороне. И оценивать выступление команды нужно с холодной головой, правильный анализ провести. Да, негативный для нас результат, мы рассчитывали на большее, но все-таки были моменты, где мы выглядели неплохо. И это не может не вселять оптимизм.