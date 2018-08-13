Кириленко - о Боломбое: "Что плохого в его натурализации?"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что не против натурализации игроков для сборной России. Ранее сообщалось, что россяине могут взять в состав новичка ЦСКА Джоэля Боломбоя, который сейчас оформляет российское гражданство.

- Если игрок хочет помочь нашей сборной, проявляет интерес к России, что здесь плохого? К тому же в сборной может быть только один натурализованный игрок, – пояснил президент РФБ Андрей Кириленко. – Поэтому, как бы хорошо он ни играл, от него зависит не так много. Результат зависит от командных взаимодействий. Матчи в одиночку могут выигрывать только такие уникумы, как Леброн Джеймс, Коби Брайант или Майкл Джордан.