Владимир Янко: "Не вижу причин, чтобы не одолели шведов в Хабаровске"

Самый титулованный тренер российского хоккея с мячом Владимир Янко подвел итоги полуфинала чемпионата мира, в котором сборная России одолела финнов (8:2) и поделился мнением относительно предстоящего финала.

– Победа закономерна, – отметил Янко. – Все-таки по классу мы выше финнов.

– Однако в группе финны упирались до последнего.

– Тогда игра не получилась, а сегодня все прошло легко и спокойно. Финны реально оценивают свои силы и больше думают о нелегком матче за бронзу с Казахстаном.

– Как наши хоккеисты подойдут к финалу?

– Мне кажется, все будет хорошо. Не вижу серьезных причины, чтобы мы не одолели шведов в Хабаровске. Первая игра оставила неприятный осадок, но финал – это другое. Если тренеры серьезно отнесутся к ошибкам встречи в группе, то все будет нормально. Выиграть два матча на одном турнире очень нелегко ("Тре Крунур" одолели россиян (6:3) на предварительном этапе. – Прим. "СЭ"). Такое случается очень редко, хотя в прошлом году наши шведам умудрились проиграть. Но может сейчас свои стены помогут.

– Ломанов-младший заявил, что после установления бомбардирского рекорда чемпионатов мира для него напряжение спало. На всей команде это тоже отразилось?

– Думаете, все работали на рекорд Ломанова? (Смеется) Мне кажется, он был в состоянии и сам его установить, особенно забивать немцам. Никто не сомневался, что рекорд состоится.

В финале 4 февраля российская сборная встретится с победителем пары Швеция – Казахстан. (Евгений БЕЛОУСОВ)