Сергей Ломанов: "После установления рекорда мне стало проще"

Нападающий сборной России Сергей Ломанов-младший отметил, что чувствовал психологическое давление, приблизившись к бомбардирскому рекорду чемпионатов мира. В матче 1/4 финала ЧМ-2018 форвард забил 3 мяча и довел общее число голов до 156, побив рекорд Сергея Обухова и Евгения Иванушкина (по 154). Кроме того, Ломанов является единственным игроком, побеждавшим на чемпионатах мира девять раз.

– После матча со сборной Норвегии журналисты в микст-зоне сказали, что мне осталось два гола до рекорда. А я сам, честно говоря, об этом и не знал, – цитирует официальный сайт ФХМР Ломанова. – Я слышал что-то во время прошлого чемпионата мира, что Женя Иванушкин догнал Серегу Обухова. Но про свои мячи не знал, а когда услышал здесь, задумался: сколько нужно сыграть чемпионатов мира и стабильно забивать на каждом из них? Ведь это очень серьезная цифра.

– Дополнительная "рекордная" ответственность появилась?

– Да лучше бы не знать, если честно! Ты держишь это в голове и хочется побыстрее уже это сделать. А сейчас станет проще, и будем спокойно готовиться к полуфиналу. Нам нужно сыграть завтра очень удачно и выйти в финал.

– Первый гол свой за сборную России помните?

– Да, помню. Это было в 2001 году, в матче против сборной Швеции на групповом этапе, в котором мы уступили сопернику 2:4. Коля Ярович отдал мне пас, и я забил.

– Тот мяч забрали на память?

– Нет, тогда мне было 20 лет, и об этом никто не думал (улыбается). Ребята просто поздравили в раздевалке после матча.

– Что для вас значит цифра "десять"?

– Это, наверное, моя мечта. Не буду скрывать, я думаю, что имею шанс стать чемпионом мира в десятый раз. Я очень этого хочу.