Сергей Мяус: "Россия будет возвращать золото чемпионата мира без инсинуаций"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус после поражения в финале чемпионата мира от Швеции (3:4) подчеркнул, что россияне в 2018 году будут возвращать золото мирового первенства, не прибегая к различного рода инсинуациям. Отметим, что по ходу турнира представители команды России выражали недовольство судейством, а также календарем.

- У наших парней существуют нормальные спортивные амбиции. Будет следующий чемпионат - и мы постараемся вернуть кубок, только нужно это делать по-спортивному и без всяких инсинуаций, - приводит ТАСС слова Мяуса. - Все вы видели эту игру, эти контакты, эти моменты. Я благодарен ребятам за то, что они бились и уступили лишь в один мяч в этой шведской цитадели, мне некого упрекнуть; за такое поражение лично мне не стыдно.

Мы весь турнир искали сочетания. В первом тайме мы плотно играли в обороне, жестко, быстро контратаковали, в результате чего овладели преимуществом; во втором тайме сказалась усталость. Мы на поле долго держали лидеров - это Шардаков, это Шабуров, это Бефус. И когда они в конце концов все-таки чуть подсели физически, шведы сначала сравняли, а потом забили победный гол.

Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера - еще и юноши. Есть из кого выбирать.