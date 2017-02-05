21:49 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сергей Мяус: "Россия будет возвращать золото чемпионата мира без инсинуаций"

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Главный тренер сборной России Сергей Мяус после поражения в финале чемпионата мира от Швеции (3:4) подчеркнул, что россияне в 2018 году будут возвращать золото мирового первенства, не прибегая к различного рода инсинуациям. Отметим, что по ходу турнира представители команды России выражали недовольство судейством, а также календарем.

 
Сегодня. Сандвикен. Швеция - Россия - 4:3. Россияне были близки к новой победе на ЧМ.Золотое чудо. Но не наше… Россия проиграла Швеции

- У наших парней существуют нормальные спортивные амбиции. Будет следующий чемпионат - и мы постараемся вернуть кубок, только нужно это делать по-спортивному и без всяких инсинуаций, - приводит ТАСС слова Мяуса. - Все вы видели эту игру, эти контакты, эти моменты. Я благодарен ребятам за то, что они бились и уступили лишь в один мяч в этой шведской цитадели, мне некого упрекнуть; за такое поражение лично мне не стыдно.

Мы весь турнир искали сочетания. В первом тайме мы плотно играли в обороне, жестко, быстро контратаковали, в результате чего овладели преимуществом; во втором тайме сказалась усталость. Мы на поле долго держали лидеров - это Шардаков, это Шабуров, это Бефус. И когда они в конце концов все-таки чуть подсели физически, шведы сначала сравняли, а потом забили победный гол.

Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера - еще и юноши. Есть из кого выбирать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998063

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PallMall

Не взял Ломанова, это как Грецки на помойку выбросить или Пеле. Поэтому и проиграли.

02:46

rusfed 2.0

"Инсинуация" в контексте его заявления режет глаз ) Большое сомнение, что он знает значение этого слова )

22:23 5 февраля

Slim Taller

Весь чемпионат этот деятель только и делал.что ныл.Лучше-бы Ломанова взял в сборную,чем оправдывать свою профнепригодность.

21:58 5 февраля

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