Сергей Мяус: "Инцидент во время исполнения гимна России еще больше сплотил сборную"

Главный сборной России Сергей Мяус подчеркнул, что инцидент во время исполнения национального гимна перед финальным матчем чемпионата мира со Швецией (3:4) только сплотил игроков и болельщиков. На церемонии перед началом матча исполнительница забыла слова гимна, вызвав негативную реакцию части трибун. Певица извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение.

- Инцидент во время исполнения российского гимна только еще больше сплотил нашу команду и болельщиков, - приводит ТАСС слова Мяуса. - Когда у девушки случилась заминка, ребята на поле обнялись и пели гимн. И мы, все тренеры, пели наш гимн, и наши болельщики на трибунах. И мы все были едины, происшедшее еще больше всех нас завело перед игрой. Потому что ребята играют за нашу страну, за честь нашего флага, за российский гимн.

Мы же видим, какие накладки уже не в первый раз происходят с исполнением российского гимна на различных международных соревнованиях. Мы были готовы ожидать от шведов всякого - потому что они хотели выиграть золото у себя дома и правдой, и неправдой. Это не наша страна, не Россия - здесь хлебосольного гостеприимства не дождешься.

Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова