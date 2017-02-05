Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова

Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией перепутала и в какой-то момент забыла слова. Девушка продолжила пение после некоторой паузы.

Отметим, что певица исполняла гимн РФ а капелла с гарнитурой. При этом заминка вызвала негативную реакцию и свист части публики на трибунах. После того, как девушка поправилась и закончила исполнение гимна, ее вместе с поющей командой России наградили аплодисментами.

Встреча между россиянами и шведами проходит в шведском Сандвикене. На групповой стадии национальные команды встречались между собой - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10.

Трансляция матча Россия - Швеция