Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова

Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией перепутала и в какой-то момент забыла слова. Девушка продолжила пение после некоторой паузы.
Отметим, что певица исполняла гимн РФ а капелла с гарнитурой. При этом заминка вызвала негативную реакцию и свист части публики на трибунах. После того, как девушка поправилась и закончила исполнение гимна, ее вместе с поющей командой России наградили аплодисментами.
Встреча между россиянами и шведами проходит в шведском Сандвикене. На групповой стадии национальные команды встречались между собой - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10.
zoostation
а она вообще певица? такого плохого исполнения давно не слышал.
23:42 5 февраля
gorsten79
Помню,был чемпионат мира по плаванию в США, на короткой воде по-моему.Так там целый хор пел девушек.Причем все гимны победителей.И по-русски отлично спели.Американцы.
23:01 5 февраля
agavr
Она и в ноты не попадала
18:56 5 февраля
shu111
новости пишут дебилы) и это давно уже нормально)
18:44 5 февраля
Carlos_Valderrama
Беспредел!
18:43 5 февраля
Буква Ё
Надеюсь, Трамп разберется с ней
18:35 5 февраля
CanagliaVova
Удивительно, конечно, что шведка забыла русский гимн. Его же все русские наизусть знают!!! И соседи-славяне (шведы же славяне?) тоже должны!!!
18:14 5 февраля
Mechutto
Поперхнулась от приступа русофобии
18:10 5 февраля