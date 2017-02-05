18:00 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова

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Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией перепутала и в какой-то момент забыла слова. Девушка продолжила пение после некоторой паузы. 

Отметим, что певица исполняла гимн РФ а капелла с гарнитурой. При этом заминка вызвала негативную реакцию и свист части публики на трибунах. После того, как девушка поправилась и закончила исполнение гимна, ее вместе с поющей командой России наградили аплодисментами.

Встреча между россиянами и шведами проходит в шведском Сандвикене. На групповой стадии национальные команды встречались между собой - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10.

Трансляция матча Россия - Швеция

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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zoostation

а она вообще певица? такого плохого исполнения давно не слышал.

23:42 5 февраля

gorsten79

Помню,был чемпионат мира по плаванию в США, на короткой воде по-моему.Так там целый хор пел девушек.Причем все гимны победителей.И по-русски отлично спели.Американцы.

23:01 5 февраля

agavr

Она и в ноты не попадала

18:56 5 февраля

shu111

новости пишут дебилы) и это давно уже нормально)

18:44 5 февраля

Carlos_Valderrama

Беспредел!

18:43 5 февраля

Буква Ё

Надеюсь, Трамп разберется с ней

18:35 5 февраля

CanagliaVova

Удивительно, конечно, что шведка забыла русский гимн. Его же все русские наизусть знают!!! И соседи-славяне (шведы же славяне?) тоже должны!!!

18:14 5 февраля

Mechutto

Поперхнулась от приступа русофобии

18:10 5 февраля

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