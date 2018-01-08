"Родина" погасила долги перед ФХМР

Главный тренер "Родины" Игорь Загоскин сообщил о том, что клуб погасил долги перед Федерацией хоккея с мячом России. Перед стартом сезона клуб должен был ФХМР 6 миллионов рублей по взносу за прошлый сезон, а также имел долги по зарплате. В октябре арбитражный суд Кировской области ввел в отношении "Родины" процедуру банкротства - наблюдение. В декабре в клубе сменилось руководство.

- Насколько мне известно, все задолженности перед Федерацией хоккея с мячом России полностью погашены, - цитирует ТАСС Загоскина. - Сейчас руководство ведет активную работу по выплате задолженностей перед сотрудниками и игроками клуба. От той суммы, которая будет утверждена - 60, 70 или 80 миллионов рублей, будет зависеть наш дальнейший план развития команды, который практически не удавалось составлять в последние два-три года.

Сейчас в правление клуба вошли значимые люди в нашем городе. Это те люди, которые могут решить ситуацию, и, как нас заверили, процесс погашения задолженности перед кредиторами запущен и в ближайшее время долги будут выплачены в полном объеме. Речь идет не только о задолженностях, но и о развитии клуба, инвентаре, оплате дорожных расходов.

Все, что требуется для статуса профессионального клуба, у нас, к сожалению, отсутствует, этот статус мы потеряли. Если все будет сделано в ближайшее время, то начнутся переговоры с ребятами, станет актуальным вопрос об усилении состава, возвращения хоккеистов, которых мы потеряли в составе команды, то, повторюсь, будут намечены планы на ближайшее будущее. В данный момент сложно показывать результат, имея костяк команды из ребят 1998-99 года рождения, но радует, что именно эти ребята получают игровую практику, играя с командами суперлиги.