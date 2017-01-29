09:34 29 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"

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Информатор ВАДА Юлия Степанова считает, что антидопинговую систему в России будет сложно исправить. По ее мнению, традиции применения допинга в российском спорте слишком глубоки.

– Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет, – цитирует Reuters Степанову. – Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (10)
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mobile_actor

Степанова говорит то же самое, что IAAF, одно из основных требований которого - изменить культуру отношения к допингу в Российской ЛА. Степанова называет это менталитетом. Она хорошо знает эту культуру изнутри.

22:27 29 января

ГошаК

Кто бы советы раздавал...

21:20 29 января

tigana.1982

Ну конечно! Надо в адрес России бзднуть, чтобы порцию зеленых бумажек получить!

16:07 29 января

marksan

Veg Sneggi_____ Это невозможно! Время неумолимо!

14:34 29 января

miker65

spetrov, кто мешал, говоришь, ей добиваться результата без допинга в России? Наша тренерский мафия. Конкретно: Балахничев, Куличенко, Маслаков и прочие уководители сборной. Не жрешь допинг, вход в сборную тебе закрыт! Читай Таньку Лысенко 10 лет назад. Как ее насильно посадили на иглу! И почти также было в 80-е при подлеца Тер-Ованесяне!

13:16 29 января

spetrov

...Семейству заплатили денег, семейство с утроенной энергией начало их отрабатывать.

10:55 29 января

spetrov

...Отлично встроилась в чужую пропагандистскую кампанию, поняла, каких слов от нее ждут. Но потом будет удивляться, что к ней плохо относятся.

10:49 29 января

spetrov

Вот же дуреха. :) Во-первых, бред полный несет в том числе и про СССР, во-вторых фраза "все говорили, что невозможно обойтись без допинга, хочу доказать, что это не так" настолько глупая. Кто ж тебе раньше мешал выступать без допинга и показывать результаты, идиотка. Правильно говорят, если бог хочет наказать человека, он отнимает у него мозги.

10:48 29 января

Veg Sneggi

себе эти слова тоже попробуй обратить.

10:32 29 января

polo-1

Когда же ты заткнешься, иудушка?

10:04 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ