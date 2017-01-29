Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"

Информатор ВАДА Юлия Степанова считает, что антидопинговую систему в России будет сложно исправить. По ее мнению, традиции применения допинга в российском спорте слишком глубоки.

– Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет, – цитирует Reuters Степанову. – Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так.