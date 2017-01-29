Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"

Информатор ВАДА Юлия Степанова считает, что антидопинговую систему в России будет сложно исправить. По ее мнению, традиции применения допинга в российском спорте слишком глубоки.
– Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет, – цитирует Reuters Степанову. – Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так.
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Степанова говорит то же самое, что IAAF, одно из основных требований которого - изменить культуру отношения к допингу в Российской ЛА. Степанова называет это менталитетом. Она хорошо знает эту культуру изнутри.
22:27 29 января
ГошаК
Кто бы советы раздавал...
21:20 29 января
tigana.1982
Ну конечно! Надо в адрес России бзднуть, чтобы порцию зеленых бумажек получить!
16:07 29 января
marksan
Veg Sneggi_____ Это невозможно! Время неумолимо!
14:34 29 января
miker65
spetrov, кто мешал, говоришь, ей добиваться результата без допинга в России? Наша тренерский мафия. Конкретно: Балахничев, Куличенко, Маслаков и прочие уководители сборной. Не жрешь допинг, вход в сборную тебе закрыт! Читай Таньку Лысенко 10 лет назад. Как ее насильно посадили на иглу! И почти также было в 80-е при подлеца Тер-Ованесяне!
13:16 29 января
spetrov
...Семейству заплатили денег, семейство с утроенной энергией начало их отрабатывать.
10:55 29 января
spetrov
...Отлично встроилась в чужую пропагандистскую кампанию, поняла, каких слов от нее ждут. Но потом будет удивляться, что к ней плохо относятся.
10:49 29 января
spetrov
Вот же дуреха. :) Во-первых, бред полный несет в том числе и про СССР, во-вторых фраза "все говорили, что невозможно обойтись без допинга, хочу доказать, что это не так" настолько глупая. Кто ж тебе раньше мешал выступать без допинга и показывать результаты, идиотка. Правильно говорят, если бог хочет наказать человека, он отнимает у него мозги.
10:48 29 января
Veg Sneggi
себе эти слова тоже попробуй обратить.
10:32 29 января
polo-1
Когда же ты заткнешься, иудушка?
10:04 29 января