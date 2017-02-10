Валентин Балахничев: "Савинова попала в серию заговоров, которые были сформированы вокруг российского спорта"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает, что дисквалифицированная на четыре года бегунья Мария Савинова стала жертвой заговора. Сегодня CAS признал легкоатлетку виновной в употреблении допинга в период с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года и лишил ее всех медалей, завоеванных в это время. Ее дисквалификация начинается с 24 августа 2015 года.

– Я давно симпатизирую Савиновой. Она попала в серию заговоров, которые были сформированы вокруг российского спорта, – сказал Балахничев. – Дело Марии имеет отношение к первой публикации Зеппельта и к первым доносам, которые они получили от своей бывшей подруги Степановой.

Я рад, что это не пожизненное наказание, как это было, например, в моем случае. У нее будет возможность нормально работать, а если захочет, то и выступать. Все зависит от того, как будет развиваться мировой спорт и от того, останется ли мотивация у спортсмена. Атлеты, выступающие в этом виде спорта, талантливы и их карьера продолжается до сорока лет.

Необходимо взвесить все "за" и "против" и принять решение, нужно ли обращаться в суд. Ведь этот процесс будет длиться не один год, к тому же многое будет зависеть от того, сможет ли она найти хороших юристов. На это нужны немалые деньги. Кроме того, судебные разбирательства могут идти и около трех лет, да еще и закончиться подтверждением озвученного решения. (Любовь КОНЯЕВА)