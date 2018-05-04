РУСАДА: Лишение ходоков ЧМ будет сигналом другим атлетам соблюдать антидопинговые правила

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что ситуация с российскими ходоками должна стать сигналом для других спортсменов.

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стало расследование информации о том, что пожизненно отстраненный тренер Виктор Чегин участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Когда спортсмен лишается возможности выступать на соревнованиях, к которым он готовился длительное время, то ничего кроме сожаления это вызывать не может, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Но причины отстранения кроются во внутренней дисциплине. Я очень надеюсь, что все случившееся станет большим уроком для всех российских спортсменов, которые будут более внимательно относиться к соблюдению российских антидопинговых правил.

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