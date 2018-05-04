Дмитрий Шляхтин: "Факт сотрудничества Чегина с пятью ходоками еще не доказан"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что информация о сотрудничестве пяти российских ходоков с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным еще не доказана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чегин участвовал в тренировке российских ходоков на сборе в Киргизии. Из-за этого Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков не были допущены до чемпионата мира по спортивной ходьбе.

- Хочу акцентировать внимание, что установлен только факт нахождения, а не факт его сотрудничества со спортсменами и тренерами, а ведь именно запрещенное сотрудничество является нарушением антидопинговых правил, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Конечно, сам факт нахождения Чегина в месте проведения сборов ходоков - это уже сигнал для принятия самых серьезных мер. Факт запрещенного сотрудничества Чегина с конкретными спортсменами и тренерами не доказан, сами спортсмены это сотрудничество отрицают.

Мы затребовали в Центре спортивной подготовки сборных команд России списочный состав спортсменов и тренеров, сроки проведения сборов, я также поручил главному тренеру Юрию Борзаковскому, который отвечает за тренировочный процесс спортсменов, получить объяснения от всех спортсменов и тренеров, чтобы понять объективную картину и представить все эти материалы в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для дальнейшего проведения расследования и принятия решений в отношении спортсменов.