ИААФ отстранила пятерых российских атлетов от участия в чемпионате мира в Китае

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) лишила ходоков Ольгу Елисееву, Клавдию Афанасьеву, Юлию Липанову, Сергея Широбокова и Сергея Шарыпова права участвовать в командном чемпионате мира в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте ИААФ. Мировое первенство пройдет в китайском городе Тайцан 4 и 5 мая.

Данное решение было принято из-за расследования, которое проводится в связи с возможным участием спортсменов в тренировочном лагере под руководством Виктора Чегина. В 2016 году он был пожизненно отстранен от тренерской деятельности после ряда допинговых нарушений его воспитанников.

Запрет на участие в соревнованиях пока касается только чемпионата мира в Китае. Дальнейший статус этой пятерки легкоатлетов будет решен после окончания расследования инцидента с Чегиным.