Дмитрий Шляхтин: "Апелляции на решение ИААФ по ходокам не будет"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что апелляции на решение ИААФ лишить пятерых российских ходоков права участия в чемпионате мира не будет.

Ранее ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стала информация о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Мы выполняем требования ИААФ, и были четкие критерии, которые подразумевали отсутствие коммуникации с отстраненными тренерами, "чистую" допинг-историю, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов, а это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание. Конечно, речи об апелляции тут и не может идти, это однозначно без вариантов. Были требования, условия, и они были нарушены. За что боролись, на то и напоролись.

Обидно за ребят, которые пахали, готовились, но не смогут стартовать. Плюс денежные средства, которые пошли на эту подготовку, на взятие проб – все это коту под хвост. Русская "авось" в очередной раз дает результат.