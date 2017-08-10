Роб Келер: "Приятно, что господин Шляхтин извинился перед спортсменами, которые лишились медалей"

Заместитель генерального директора ВАДА Роб Келер отметил, что Россия должна взять на себя ответственность за нарушения антидопинговых правил. При этом он положительно оценил выступление главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина на конгрессе ИААФ.

– Мы слышали, что комитет спортсменов ВАДА, а также различные другие комиссии говорят, что Россия должна взять на себя ответственность за то, что произошло, – цитирует Inside the Games Келера. – Мы получаем информацию по проводимой работе. Посмотрим, как все будет складываться. Приятно, что господин Шляхтин извинился перед всеми спортсменами, которые лишились медалей из-за этой ситуации. То, что он вышел и извинился за содеянное в России, стало знаковым моментом. Это отметила и целевая группа ИААФ. Это шаг в правильном направлении.