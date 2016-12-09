Информатор ВАДА Юлия Степанова: "Не считаю себя предателем"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова не считает, что ее сотрудничество с организацией является предательством России. Ранее 30-летняя легкоатлетка, а также ее муж Виталий выступили основными информаторами в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии.
ИААФ позже, несмотря на нарушение антидопинговых правил, допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.
- Я знала, что это было запрещено, - приводит BBC слова Степановой. - Я думала, что мой тренер хорошо подготовил меня, потому что он говорил, что это делают все спортсмены. Он сказал, чтобы я не волновалась и могла спать спокойно, прислав номер своей допинг-пробы, потому что он намеревался сортировать их.
Я не считаю себя предателем, я не выявила никаких научных секретов. Я просто показала позорную истину, которую не хочет признавать наша страна. Нужно попытаться положить этому конец, поэтому я и сказала правду.
Напомним, что сегодня будет опубликована вторая часть доклада о допинговых махинациях в российском спорте.
sergey.v1968
При всей неадекватности Степановой и своеобразии, мягко говоря, выбора пути раскрытия данного секрета, - люди, опомнитесь, вы о чём? вы призываете стереть её с лица земли? Делакруа, я с ней не согласен ни в чём, но и у тебя проблем с головой не меньше, чем у неё, если ты всерьёз считаешь, что её нужно ликвидировать. Мир не куда катится - он уже докатился. Или ещё ждём, когда снизу постучат?
15:42
Сeрый
Говоришь правду -- предатель. Лжешь и воруешь -- патриот.
15:10
Ралпачан Фляйшманъ
все таки она явная аутистка. бедный степановский ребенок, ужасное будущее с таким набором генов, какие передала эта парочка иуд.
14:57
sLot
Ведь Юлька на допинге спалилась в самой России. Значит какая-никакая борьба ведётся с допингом. Получается если она не попалась на допинге, то и такой шумихи не было. За себя отвечать не захотела, других потянула. У Степановой точно были корыстные мотивы
14:49
blue-white!
шмара продажная!
14:45
sp2012
Иуда никогда не признается в том,что он иуда!! Использовали и выкинули ,как тряпку. Предателей никто не любит,в том числе и те кто воспользовался сведениями!!! Коза и есть коза. Если ты правдоруб,то откажись от зп МОК. А так продалась за 30 серебрянников. И лапшу не вешай нормальным людям. Время и место выбрано очень даже во время. Как раз после событий с Крымом и СОчи-14. Весь мир жрёт,а виноваты русские. Как всегда!!! Надо крайнего найти. Кого бояться,того и гнобят!!!
14:44
ziggy1976
Вопрос о предательстве не стоит. Конечно, да, это предательство, без намека на какое-то обсуждение и трактовки. Тем более когда бенефициары за это башляют. Вопрос в том, что выданы были секреты очень грязной истории, с которой как-то все равно жестко надо бороться и наказывать. Не только в РФ, но и во всем мире, конечно. С этой точки зрения начать вскрывать нарывы надо, конечно.
14:30
maxa19
Вгыгел юлия ты молодец !!! ------------------------------- ты про Тимошенко?
14:30
75serg75
ИУДА земли русской!!!
14:30
Lexys1
Обратите внимание: все что она говорит (не только в этом интервью, во всех), это абсолютно шаблонные заученные фразы. Ее покровители ее хорошо научили, что нужно говорить.
14:28
Вперед Германия!!!!!
Юлия все сделала правильно, а если бы и остальные спортсмены начали сдавать чиновников во главе с Мутко, то и на олимпиаду могли бы поехать. А компенсации, которые придумали для тех, кто не поехал, это компенсация за молчание.
14:24
Вгыгел
юлия ты молодец !!!
14:20
delacrua
закажите ее уже и сотрите с лица земли, чтобы не кукарекала. каждый день люди от несчастных случаев уходят. подумаешь, случай не очень несчастный будет. зато радости сколько )))
14:16
marksan
Vlаdimir____ Не надо метать бисер перед свиньями!
14:02
Жорик Вартанов
если бы ты скот эту правду открыла у себя на родине, из благих намерений слово никто не сказал бы, а ты обычная ШЛ..., за деньги продалась, и как ты посмотришь в глаза своим детям и внукам когда они узнают кто ты такая?
13:49
AirTV
Смотрю СЭ банит коменты про предателей.
13:49
AirTV
Предатели родины всегда плохо кончают.
13:47
avlaq
Правильно сказала. Это не предательство-это хуже.
13:39
Vlаdimir
"наша страна"? К тебе это НЕ относится. А если бы посмотрела как ДОПИНГ прикрывали твои нынешние хозяева, сколько легкоатлетов США были пойманы тогда бы тоже и осознала в какое дерьмо ты попала. Хотя - деньги не пахнут и проще зарабатывать на скандалах чем на тренировках. Как спортсменка ты - НУЛЬ, что с успехом доказала на чемпионате Европы.
13:37
alexandr1980
Только правду Юля сказала за американский $, а не по велению сердца почему-то...
13:36
old grumbler
Правду? Люди в войну служили немцам и тоже считали что поддерживают порядок... Многие либералы мечтают о черной шинели и белой повязке на ней с надписью ПОЛИЦАЙ...
13:34