Информатор ВАДА Юлия Степанова: "Не считаю себя предателем"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова не считает, что ее сотрудничество с организацией является предательством России. Ранее 30-летняя легкоатлетка, а также ее муж Виталий выступили основными информаторами в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии.

ИААФ позже, несмотря на нарушение антидопинговых правил, допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

- Я знала, что это было запрещено, - приводит BBC слова Степановой. - Я думала, что мой тренер хорошо подготовил меня, потому что он говорил, что это делают все спортсмены. Он сказал, чтобы я не волновалась и могла спать спокойно, прислав номер своей допинг-пробы, потому что он намеревался сортировать их.

Я не считаю себя предателем, я не выявила никаких научных секретов. Я просто показала позорную истину, которую не хочет признавать наша страна. Нужно попытаться положить этому конец, поэтому я и сказала правду.

Напомним, что сегодня будет опубликована вторая часть доклада о допинговых махинациях в российском спорте.