ИААФ может лишить российских ходоков нейтрального статуса из-за ситуации с Чегиным

ИААФ рассмотрит вопрос лишения российских ходоков нейтрального статуса, сообщает ТАСС. Причиной стала информация о тренировках легкоатлетов под руководством пожизненно дисквалифицированного Виктора Чегина.

Тренер возглавлял Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников. На днях стало известно, что ряд российских легкоатлетов занимались с Чегиным на апрельском сборе в Киргизии.

"Антидопинговая панель ИААФ оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года. Этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", - говорится в заявлении ИААФ.