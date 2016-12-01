Дмитрий Шляхтин: "Февраль будет переломным в восстановлении ВФЛА в ИААФ"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что заседание совета ИААФ 1 февраля 2017 года может стать переломным в вопросе восстановления российской организации в правах. ВФЛА лишилась членства в ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио.

- Совет ИААФ завершился, очень приятно, что в адрес ВФЛА больше не было выставлено никакого негатива и дополнительных требований, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Процесс восстановления ВФЛА в правах движется по тем требованиям и критериям, которые были предъявлены нам в ноябре 2015 года. Те моменты, которые оставались, фактически сняты. Сейчас остаются только технические моменты отработки всех вопросов.

Февраль, который сейчас анонсируется, будет, скорее всего, переломным с точки зрения понимания процесса восстановления в правах ВФЛА. Мы надеемся, что в феврале получим окончательные критерии, которые позволят России вернуться в международный пул.