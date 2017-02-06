"Нью-Ингленд" выиграл Супербоул, совершив камбэк в последней четверти

"Нью-Ингленд" взял верх над "Атлантой" в финальном матче НФЛ со счетом 34:28. Для выявления победителя Супербоула командам потребовался овертайм. Примечательно, что "Пэтриотс" отставал перед заключительной четвертью на 19 очков, но сумел восстановить равновесие и в итоге вырвал победу.
Этот трофей стал для "Нью-Ингленд" пятым в истории. Ранее "Патриоты" выигрывали в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах (все пять - под руководством Билла Беличика). "Фэлконс" ни разу не побеждали в Супербоуле в своей истории и лишь во второй раз добралась до этой стадии.
NFL
Super Bowl
"Нью-Ингленд Пэтриотс" – "Атланта Фэлконс" – 34:28 ОТ (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0)
IT'S OVER! IT'S OVER!– NFL (@NFL) 6 февраля 2017 г.
JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!
WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC
redgy
Это надо еще умудриться так проиграть.. мозгов явно атланте не доставало в последней четверти.. за 4 минуты до конца при "+8" стоять на 20 ярдах, иметь возможность потянуть время выносами с последующим пробитием филд-гола и ... играть пасовые комбинации с потерей всего... идиоты) а так матч супер)
21:56 6 февраля
Carlos_Valderrama
Любимцы Трампа одержали волевую победу. Символично.
19:16 6 февраля
Алый Дракон
Don, чмока статистику у ВЦИОМа смотрит, так что надо "понять и простить", бгг )))
12:55 6 февраля
Don
И при этом Маша уже как год не выступает)
11:39 6 февраля
Don
чмока не позорься, самая популярная спортсменка в мире это Мария Шарапова,которая занимает 18-е место (первое среди женщин, зарплата и призовые – 8$ млн.; прочие доходы – 23$ млн.; лайки Facebook – 15,5 млн., фоловеры в Twitter – 2,1 млн.) в рейтинге 100 самых известных спортсменов мира по версии известного американского телеканала ESPN, потом идет Ронда Роузи - 23-е место, а только потом твой брат серен - 25-е место) По версии Forbes "Сто самых высокооплачиваемых спортсменов мира" - Шарапова на 27-м месте, снова первая среди женщин, брат серен - почетное 48-е место. чмока иди проспись)
11:38 6 февраля
Айртон
П_о_в_а_р Серена самая популярная и любимая спортсменка вообще в мире.) Число фолловеров самое большое.)) Факт!))
09:15 6 февраля
П_о_в_а_р
Айртон НФЛ в развитом обществе, а США - это цивилизация №1, как бы кому это не нравилось, это спорт №1! Бейсбол №2! Уже дальше идут баскетбол и хоккей.) -------------------------------- А дальше Сереночка с Турочкой.)
09:01 6 февраля
П_о_в_а_р
saber1 Для кого эта новость?? Кому это интересно у нас?? Даже не читал!!! ------------------------ Да я вообще только одним глазком...
08:53 6 февраля
Айртон
НФЛ в развитом обществе, а США - это цивилизация №1, как бы кому это не нравилось, это спорт №1! Бейсбол №2! Уже дальше идут баскетбол и хоккей.)
08:50 6 февраля
Айртон
saber1 Смотри допотопный ХСМ и дом-2.))
08:48 6 февраля
Пиндосовский прихвостень
Вообще конечно финал получился очень зрелищным. "Пэтриотс" - парни с характером, вытащили.
08:47 6 февраля
Пиндосовский прихвостень
saber1-------------зашел, прочитал, оставил комментарий. Ну а так то канешна не интересно. Молоток!
08:44 6 февраля
saber1
Для кого эта новость?? Кому это интересно у нас?? Даже не читал!!!
07:56 6 февраля
icezellion
По нулям в первой четверти и отыграть 19 в четвертой. Это мощно.
07:55 6 февраля