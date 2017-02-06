"Нью-Ингленд" выиграл Супербоул, совершив камбэк в последней четверти

"Нью-Ингленд" взял верх над "Атлантой" в финальном матче НФЛ со счетом 34:28. Для выявления победителя Супербоула командам потребовался овертайм. Примечательно, что "Пэтриотс" отставал перед заключительной четвертью на 19 очков, но сумел восстановить равновесие и в итоге вырвал победу.

Этот трофей стал для "Нью-Ингленд" пятым в истории. Ранее "Патриоты" выигрывали в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах (все пять - под руководством Билла Беличика). "Фэлконс" ни разу не побеждали в Супербоуле в своей истории и лишь во второй раз добралась до этой стадии.

NFL

Super Bowl

"Нью-Ингленд Пэтриотс" – "Атланта Фэлконс" – 34:28 ОТ (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0)