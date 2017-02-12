Стухец - чемпионка мира в скоростном спуске, Вонн взяла бронзу

Словенка Илка Стухец стала чемпионкой мира в скоростном спуске. Серебро взяла Штефани Фенир. Бронзовая медаль досталась олимпийской чемпионке Ванкувера Линдси Вонн из США. Для нее это первая медаль на турнире. Вонн вернулась в спорт после тяжелой травмы. Единственная россиянка Александра Прокопьева стала 27-й.
Санкт-Мориц (Швейцария)
Чемпионат мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Стухец (Словения) - 1.32,85
2. Фенир (Австрия) - 1.33,25
3. Вонн (США) - 1.33,30
4. Годжа (Италия) - 1.33,37
5. Росс (США) - 1.33,57
6. Шайер (Австрия) - 1.33,79...
27. ПРОКОПЬЕВА (Россия) - 1.35,46