Стухец - чемпионка мира в скоростном спуске, Вонн взяла бронзу

Словенка Илка Стухец стала чемпионкой мира в скоростном спуске. Серебро взяла Штефани Фенир. Бронзовая медаль досталась олимпийской чемпионке Ванкувера Линдси Вонн из США. Для нее это первая медаль на турнире. Вонн вернулась в спорт после тяжелой травмы. Единственная россиянка Александра Прокопьева стала 27-й.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Стухец (Словения) - 1.32,85

2. Фенир (Австрия) - 1.33,25

3. Вонн (США) - 1.33,30

4. Годжа (Италия) - 1.33,37

5. Росс (США) - 1.33,57

6. Шайер (Австрия) - 1.33,79...

27. ПРОКОПЬЕВА (Россия) - 1.35,46