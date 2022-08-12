Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?

Несмотря на то что основную массу холестерина организм производит сам как важный элемент для гармоничного функционирования всех систем, повлиять на его показатели с помощью рациона можно. То, что мы ежедневно едим, сказывается на уровне холестерина, как положительно, так и отрицательно.

Лучше всего понизить холестерин помогают продукты с высоким содержанием клетчатки, к примеру фрукты.

Как работает клетчатка?

Клетчатка — это пищевые волокна растительного происхождения. Употребление их в пищу нормализует уровень холестерина и сахара в крови.

Часть пищевых волокон частично переваривается и называется растворимыми. Именно они лучше всего понижают показатели холестерина и сахара.

Существуют также и нерастворимые пищевые волокна, которые в кишечнике не перевариваются и способствуют его эффективному очищению.

К функциям растворимой клетчатки относится защита:

клеточной оболочки, расположенной над мембраной, так называемого гликокаликса;

внутренней поверхности артерий от развития воспалительных процессов и образования холестериновых бляшек. Сушеные бананы.

Какие продукты содержат клетчатку?

К продуктам, имеющим в своем составе растворимую клетчатку, относятся:

Как фрукты препятствуют атеросклерозу?

Помимо клетчатки, фрукты содержат пигменты, благодаря которым обретают свой колорит. Также они препятствуют:

сужению артерий;

началу воспалительных процессов;

проявлениям гипертонии.

Употребляя каждый день до 500 г фруктов, вы на 35% снижаете риск инфаркта.

Фрукты благодаря клетчатке обильно заполняют желудок, быстро насыщая и создавая чувство сытости. Чтобы усвоить их, калорий расходуется больше, чем они сами имеют в своем составе, за исключением богатых сахарами. Поэтому некоторые фрукты можно рассматривать и при диетическом питании с целью похудения.

Ежедневная норма фруктов и клетчатки

В среднем за сутки наш организм расходует порядка 12 г клетчатки. Это не так уж и много. Увеличивать ее потребление нужно очень аккуратно и планомерно, чтобы избежать проявлений метеоризма и желудочных болей.

Прибавляйте буквально по 5-10 г растительной пищи в неделю, фруктов в том числе. Через месяц вы достигнете рекомендуемого уровня потребления — 30-50 г.

Все продукты содержат разное количество клетчатки, фрукты — в среднем 2-5 г на 100 г продукта. Если растительный продукт хорошо сохраняет форму после термической обработки, это говорит о том, что в нем очень много клетчатки. Ниже приведена таблица с содержанием клетчатки в некоторых фруктах.

Фрукт, 100 г Количество клетчатки, г Сушеные бананы 9,9 Свежие бананы 2,6 Яблоки 2,4 Апельсины 2,4 Авокадо 6,7 Абрикос 2 Мандарины 1,8 Папайя 4,3 Груша 1,7 Киви 3

Какие продукты повышают холестерин?

Колбаса.

Холестерином в первую очередь богаты продукты животного происхождения. К ним относятся:

мясо и субпродукты;

колбасы, паштеты, полуфабрикаты;

икра всех рыб, морепродукты (устрицы, крабы, креветки, икра), консервы;

яичный желток;

молочные продукты (сыры, сливки, сметана и пр.);

маргарин;

майонез и соусы;

легкоусвояемые углеводы.

Особую опасность представляют ГМО-продукты, фастфуд и содержащиеся в нем трансжиры, быстрые углеводы, а также жареные блюда.

Растительные продукты, повышающие холестерин

Холестерин повышают не только продукты животного происхождения. Также способствует его повышению употребление любимого многими кофе. Растительные масла, такие как рапсовое, кукурузное, хлопковое и прочие, содержат в своем составе большое количество холестерина и значительно повышают его содержание в крови.

Регулярно наслаждаясь жирной пищей, животного происхождения, фастфудом, пренебрегая овощами и фруктами, вы повышаете риск развития атеросклероза и прочих осложнений, возникающих из-за повышенного холестерина. В то время как грамотный подход к питанию может избавить вас не только от повышенного холестерина, но и от массы других проблем со здоровьем.