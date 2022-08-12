Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?
Несмотря на то что основную массу холестерина организм производит сам как важный элемент для гармоничного функционирования всех систем, повлиять на его показатели с помощью рациона можно. То, что мы ежедневно едим, сказывается на уровне холестерина, как положительно, так и отрицательно.
Лучше всего понизить холестерин помогают продукты с высоким содержанием клетчатки, к примеру фрукты.
Как работает клетчатка?
Клетчатка — это пищевые волокна растительного происхождения. Употребление их в пищу нормализует уровень холестерина и сахара в крови.
Часть пищевых волокон частично переваривается и называется растворимыми. Именно они лучше всего понижают показатели холестерина и сахара.
Существуют также и нерастворимые пищевые волокна, которые в кишечнике не перевариваются и способствуют его эффективному очищению.
К функциям растворимой клетчатки относится защита:
-
клеточной оболочки, расположенной над мембраной, так называемого гликокаликса;
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внутренней поверхности артерий от развития воспалительных процессов и образования холестериновых бляшек.Сушеные бананы.
Какие продукты содержат клетчатку?
К продуктам, имеющим в своем составе растворимую клетчатку, относятся:
-
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бобовые;
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овес;
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овощи;
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фрукты.
Как фрукты препятствуют атеросклерозу?
Помимо клетчатки, фрукты содержат пигменты, благодаря которым обретают свой колорит. Также они препятствуют:
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сужению артерий;
-
началу воспалительных процессов;
-
проявлениям гипертонии.
Употребляя каждый день до 500 г фруктов, вы на 35% снижаете риск инфаркта.
Фрукты благодаря клетчатке обильно заполняют желудок, быстро насыщая и создавая чувство сытости. Чтобы усвоить их, калорий расходуется больше, чем они сами имеют в своем составе, за исключением богатых сахарами. Поэтому некоторые фрукты можно рассматривать и при диетическом питании с целью похудения.
Ежедневная норма фруктов и клетчатки
В среднем за сутки наш организм расходует порядка 12 г клетчатки. Это не так уж и много. Увеличивать ее потребление нужно очень аккуратно и планомерно, чтобы избежать проявлений метеоризма и желудочных болей.
Прибавляйте буквально по 5-10 г растительной пищи в неделю, фруктов в том числе. Через месяц вы достигнете рекомендуемого уровня потребления — 30-50 г.
Все продукты содержат разное количество клетчатки, фрукты — в среднем 2-5 г на 100 г продукта. Если растительный продукт хорошо сохраняет форму после термической обработки, это говорит о том, что в нем очень много клетчатки. Ниже приведена таблица с содержанием клетчатки в некоторых фруктах.
|
Фрукт, 100 г
|
Количество клетчатки, г
|
Сушеные бананы
|
9,9
|
Свежие бананы
|
2,6
|
Яблоки
|
2,4
|
Апельсины
|
2,4
|
Авокадо
|
6,7
|
Абрикос
|
2
|
Мандарины
|
1,8
|
Папайя
|
4,3
|
Груша
|
1,7
|
Киви
|
3
Какие продукты повышают холестерин?
Холестерином в первую очередь богаты продукты животного происхождения. К ним относятся:
-
мясо и субпродукты;
-
колбасы, паштеты, полуфабрикаты;
-
икра всех рыб, морепродукты (устрицы, крабы, креветки, икра), консервы;
-
яичный желток;
-
молочные продукты (сыры, сливки, сметана и пр.);
-
маргарин;
-
майонез и соусы;
-
легкоусвояемые углеводы.
Особую опасность представляют ГМО-продукты, фастфуд и содержащиеся в нем трансжиры, быстрые углеводы, а также жареные блюда.
Растительные продукты, повышающие холестерин
Холестерин повышают не только продукты животного происхождения. Также способствует его повышению употребление любимого многими кофе. Растительные масла, такие как рапсовое, кукурузное, хлопковое и прочие, содержат в своем составе большое количество холестерина и значительно повышают его содержание в крови.
Регулярно наслаждаясь жирной пищей, животного происхождения, фастфудом, пренебрегая овощами и фруктами, вы повышаете риск развития атеросклероза и прочих осложнений, возникающих из-за повышенного холестерина. В то время как грамотный подход к питанию может избавить вас не только от повышенного холестерина, но и от массы других проблем со здоровьем.