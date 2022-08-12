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Сегодня, 14:15

Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Яблоки.
Сушеные бананы.
Колбаса.
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Расскажем, какие фрукты помогут нормализовать холестерин, а от каких продуктов в рационе лучше отказаться. Какие продукты снижают холестерин?

Несмотря на то что основную массу холестерина организм производит сам как важный элемент для гармоничного функционирования всех систем, повлиять на его показатели с помощью рациона можно. То, что мы ежедневно едим, сказывается на уровне холестерина, как положительно, так и отрицательно.

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Лучше всего понизить холестерин помогают продукты с высоким содержанием клетчатки, к примеру фрукты.

Как работает клетчатка?

Клетчатка — это пищевые волокна растительного происхождения. Употребление их в пищу нормализует уровень холестерина и сахара в крови.

Часть пищевых волокон частично переваривается и называется растворимыми. Именно они лучше всего понижают показатели холестерина и сахара.

Существуют также и нерастворимые пищевые волокна, которые в кишечнике не перевариваются и способствуют его эффективному очищению.

К функциям растворимой клетчатки относится защита:

  • клеточной оболочки, расположенной над мембраной, так называемого гликокаликса;

  • внутренней поверхности артерий от развития воспалительных процессов и образования холестериновых бляшек.

    Сушеные бананы.
    Сушеные бананы.

К продуктам, имеющим в своем составе растворимую клетчатку, относятся:

  • орехи;

  • бобовые;

  • овес;

  • овощи;

  • фрукты.

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Как фрукты препятствуют атеросклерозу?

Помимо клетчатки, фрукты содержат пигменты, благодаря которым обретают свой колорит. Также они препятствуют:

  • сужению артерий;

  • началу воспалительных процессов;

  • проявлениям гипертонии.

Употребляя каждый день до 500 г фруктов, вы на 35% снижаете риск инфаркта.

Фрукты благодаря клетчатке обильно заполняют желудок, быстро насыщая и создавая чувство сытости. Чтобы усвоить их, калорий расходуется больше, чем они сами имеют в своем составе, за исключением богатых сахарами. Поэтому некоторые фрукты можно рассматривать и при диетическом питании с целью похудения.

Ежедневная норма фруктов и клетчатки

В среднем за сутки наш организм расходует порядка 12 г клетчатки. Это не так уж и много. Увеличивать ее потребление нужно очень аккуратно и планомерно, чтобы избежать проявлений метеоризма и желудочных болей.

Прибавляйте буквально по 5-10 г растительной пищи в неделю, фруктов в том числе. Через месяц вы достигнете рекомендуемого уровня потребления — 30-50 г.

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Все продукты содержат разное количество клетчатки, фрукты — в среднем 2-5 г на 100 г продукта. Если растительный продукт хорошо сохраняет форму после термической обработки, это говорит о том, что в нем очень много клетчатки. Ниже приведена таблица с содержанием клетчатки в некоторых фруктах.

Фрукт, 100 г

Количество клетчатки, г

Сушеные бананы

9,9

Свежие бананы

2,6

Яблоки

2,4

Апельсины

2,4

Авокадо

6,7

Абрикос

2

Мандарины

1,8

Папайя

4,3

Груша

1,7

Киви

3

Какие продукты повышают холестерин?

Колбаса.
Колбаса.

Холестерином в первую очередь богаты продукты животного происхождения. К ним относятся:

  • мясо и субпродукты;

  • колбасы, паштеты, полуфабрикаты;

  • икра всех рыб, морепродукты (устрицы, крабы, креветки, икра), консервы;

  • яичный желток;

  • молочные продукты (сыры, сливки, сметана и пр.);

  • маргарин;

  • майонез и соусы;

  • легкоусвояемые углеводы.

Особую опасность представляют ГМО-продукты, фастфуд и содержащиеся в нем трансжиры, быстрые углеводы, а также жареные блюда.

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Растительные продукты, повышающие холестерин

Холестерин повышают не только продукты животного происхождения. Также способствует его повышению употребление любимого многими кофе. Растительные масла, такие как рапсовое, кукурузное, хлопковое и прочие, содержат в своем составе большое количество холестерина и значительно повышают его содержание в крови.

Регулярно наслаждаясь жирной пищей, животного происхождения, фастфудом, пренебрегая овощами и фруктами, вы повышаете риск развития атеросклероза и прочих осложнений, возникающих из-за повышенного холестерина. В то время как грамотный подход к питанию может избавить вас не только от повышенного холестерина, но и от массы других проблем со здоровьем.

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