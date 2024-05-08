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Ученые выявили триггер, который провоцирует развитие рака почки
Здоровье

Сегодня, 20:45

1 мин.

Ученые выявили триггер, который провоцирует развитие рака почки

Мария Маковей
Автор
Мужчина хватается за почки
Фото Staras/istockphoto.com
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Ученые обнаружили загадочный триггер, который отвечает за высокий уровень заболеваемости раком почки в некоторых странах. Об этом сообщает журнал Nature.

Так эксперты проанализировали образцы опухолей и крови 962 человек со всего мира, которые страдают раком почки, и обнаружили мутации SBS40b. По словам исследователей, триггером, вызывающим эти мутации, может быть химическое вещество, находящееся в окружающей среде. Однако идентифицировать его пока не удалось.

Ученые отмечают, что будущие усилия будут направлены на выяснение природы триггера. Для этого они проанализируют привычки, образ жизни и окружающую среду, влияющую на здоровье пациентов.

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