Ученые выявили триггер, который провоцирует развитие рака почки

Ученые обнаружили загадочный триггер, который отвечает за высокий уровень заболеваемости раком почки в некоторых странах. Об этом сообщает журнал Nature.

Так эксперты проанализировали образцы опухолей и крови 962 человек со всего мира, которые страдают раком почки, и обнаружили мутации SBS40b. По словам исследователей, триггером, вызывающим эти мутации, может быть химическое вещество, находящееся в окружающей среде. Однако идентифицировать его пока не удалось.

Ученые отмечают, что будущие усилия будут направлены на выяснение природы триггера. Для этого они проанализируют привычки, образ жизни и окружающую среду, влияющую на здоровье пациентов.