Дата выхода 4 сезона сериала «Не с первой попытки»: расписание релиза эпизодов
22 мая на платформе Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона сериала «Не с первой попытки». Сюжет проекта сосредоточен на молодой британской паре, которая безуспешно пыталась завести детей, и поэтому прибегнула к усыновлению.
В новом сезоне с этого момента прошло шесть лет. В семье растут двое детей, находящихся на пороге переходного возраста. Продолжение сериала расскажет о том, ладят ли персонажи со сверстниками и пытаются ли искать своих биологических родителей.
В проекте снялись Рейф Сполл, Эстер Смит, Шан Брук, Оливер Крис, Даррен Бойд, Фил Дэвис, Мэриэн Маклафлин, Офелия Ловибонд, Родерик Смит и Робин Кара.
Расписание релиза эпизодов 4 сезона сериала «Не с первой попытки»
|1 серия
|22 мая
|2 серия
|22 мая
|3 серия
|29 мая
|4 серия
|5 июня
|5 серия
|12 июня
|6 серия
|19 июня
|7 серия
|26 июня
|8 серия
|3 июля
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