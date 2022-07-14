Как определить уровень холестерина по анализу крови? Советы врача

Недостаток или избыточное содержание холестерина в крови способно негативно сказаться на вашем здоровье. Определить, все ли в норме, можно по анализу крови. Как это сделать, детально разъясняет врач лабораторной диагностики, доктор медицинских наук Михаил Аркадьевич Голубев.

Откуда берется холестерин?

Холестерин, он же холестерол, относится к жирным природным спиртам. 80% его образуется в печени и стенках тонкого кишечника, являясь жизненно необходимым. Остальные 20% поступают в организм с различной пищей:

мясо,

субпродукты,

яйца,

икра рыб и пр.

Полностью исключить холестерин из своего организма означает нанести ему огромный вред.

Важность холестерина

Холестерин участвует в синтезе витамина Д и кортизона, отвечающего за стероидные гормоны и обмен веществ. Помимо этого, он регулирует содержание фосфора и кальция, обеспечивающих целостность костей и скелета. Именно благодаря ему клеточная мембрана обретает прочность, эластичность, сохраняя проницаемость.

Одной из функций холестерина является защита эритроцитов от гемолитических ядов. Без него невозможна нормальная работа нервной и иммунной систем.

При всей своей пользе и незаменимости излишнее содержание его в крови ведет к множеству неприятных последствий.

Почему холестерин может быть опасен?

Опасен не всякий холестерин. Он бывает разным.

Высокомолекулярный, или «хороший», холестерин (липопротеиды высокой плотности, HDL или ЛПВП), составляющий от 1/4 до 1/3 всего холестерина в организме, не менее 40 мг/дл, вырабатывается только организмом, получить из еды его невозможно. «Хороший» холестерин выводит «плохой», тем самым защищая организм от сердечных приступов.

Низкомолекулярный, или «плохой» (липопротеиды низкой плотности, LDL или ЛПНП), доставляет необходимый для нормального функционирования организма холестерин к клеткам, но ведет к постепенному появлению холестериновых бляшек на стенках артерий.

Очень низкомолекулярный, или «очень плохой» (липопротеиды очень низкой плотности, ЛПНП), выступает в роли переносчика липидов в организме. Транспортирует холестерин и его эфиры, а также триглицериды и фосфолипиды.

Все виды холестерина жизненно важны. Опасность представляет лишь превышение допустимых норм «плохих» видов холестерина, имеющих низкую плотность. При повышенном содержании они, соединившись с белками апопротеинами, образуют жиробелковые комплексы, и в артериях появляются холестериновые бляшки. Стенки кровеносных сосудов начинают терять гибкость, нарушается кровоток, а также транспортировка питательных веществ и кислорода.

Первыми страдают головной мозг и сердце, что чревато:

инфарктом,

инсультами,

слабоумием,

деменцией,

риском развития болезни Альцгеймера и пр.

Из-за высокого холестерина может развиться болезнь Альцгеймера. Фото Global Look Press

Главная опасность — отсутствие симптомов.

Избежать атеросклероза и сопутствующих ему заболеваний можно, периодически проверяя кровь на разные виды холестерина.

Анализ крови на холестерин

Анализ крови на холестерин или липидограмму сдают натощак в утренние часы. Последний прием пищи возможен не позднее чем за восемь часов до сдачи. Кровь берут из вены. За пару дней до этого стоит снизить физическую нагрузку и отказаться от употребления продуктов с повышенным содержанием жиров.

Липидограмма наглядно покажет:

общий уровень холестерина,

количество «плохого» и «хорошего» холестерина и их соотношение (коэффициент атерогенности),

наличие триглицеридов, избыток которых также вреден.

Нормы холестерина

Норма общего холестерина — не более 5 ммоль на литр крови.

Соответствие нормам коэффициента атерогенности, о котором говорилось ранее, также важно. Чтобы его вычислить, из общего уровня холестерина вычитают количество" хорошего" и делят на «плохой». Если цифра менее трех, риск развития атеросклероза низок, если больше пяти — есть вероятность, что болезнь уже имеется.

Норма холестерина в зависимости от пола различна в силу разного гормонального фона. Но статистика показывает, что зачастую она превышена как у женщин, так и у мужчин.

Возрастные изменения также сказываются на показателях холестерина из-за скорости обмена веществ.

Показатели холестерина в зависимости от возраста

В молодости обменные процессы происходят быстрее, не давая уровню холестерина повыситься до опасного уровня. Даже при наличии погрешностей в питании организм какое-то время будет эффективно справляться.

С возрастом показатели меняются и становятся выше:

до 30 лет — 3,32-5,75,

30 лет — 3,37-5,96,

40 лет — 3,81-6,53,

50 лет — 3,94-6,86,

60 лет — 4,45-7,69.

У людей с заболеваниями сердца, а также при сахарном диабете нормы холестерина существенно меньше.

После 50 лет стоит обращать особое внимание на холестерин низкой плотности, тот, который «плохой». Именно его превышение ведет к различным проблемам со здоровьем.

Нормы холестерина у пожилых людей

С годами все процессы замедляются. Организм теряет способность так же эффективно, как раньше, избавляться от избыточного холестерина. Поэтому крайне важно пересмотреть свое питание.

Чтобы снизить уровень холестерина, нужно правильно питаться. Фото Global Look Press

Тем, кому за 70, можно не акцентироваться на «плохом» холестерине и оценивать его количество в целом. Норма в этом возрасте — не более 7,8 ммоль/л. В случае завышенных показателей имеется опасность для здоровья и жизни.

Нормы холестерина у детей

В норме холестерин необходим для здоровья ребенка. Он обнаруживается даже в молоке матери и обеспечивает благоприятные условия для:

развития мозга,

функционирования костей и мышц,

иммунитета,

развития репродуктивных органов.

Если у родителей наблюдался повышенный холестерин, это с большой вероятностью передастся и малышу. Косвенным «намеком» на это может быть лишний вес малыша.

Норма холестерина:

для новорожденных — 1,37-3,5 ммоль/л,

в 1 год — 1,81-4,53 ммоль/л,

с 1 до 12 лет — 3,11-5,0 ммоль/л,

с 13 лет и до совершеннолетия — 5,0 ммоль/л или чуть ниже.

Накопление холестерина может начаться в детском возрасте, а в подростковом уже перерасти в полноценные атеросклеротические бляшки.

Повышенный холестерин в раннем возрасте может быть следствием избыточной массы тела, диабета и высокого артериального давления. Первое, что стоит сделать, — обратиться к врачу и скорректировать питание и образ жизни.

Нормы холестерина у женщин

Количество холестерина у женщин несколько отличается от мужских показателей. Все дело в физиологических и гормональных различиях.

У женщин до 30 лет холестерин в норме при показателях общего 2,9-7,85 ммоль/л, «хорошего» — 1,0-1,89 ммоль/л, а «плохого» — не более 1,2-5,6 ммоль/л. С возрастом происходит снижение эстрогена, в связи с чем может повыситься и холестерин. Этому также будут способствовать курение и применение оральных контрацептивов.

Присмотреться к показателям «плохого» холестерина особенно важно беременным. Именно он может стать причиной различных патологий будущего ребенка и проблем со здоровьем у матери.

Критически низкий уровень общего холестерина также опасен и может спровоцировать преждевременные роды.

После рождения малыша показатели холестерина у мамы постепенно должны прийти в норму.

Нормы холестерина у мужчин

Мужчины не имеют защиты в виде эстрогенов в необходимом количестве, этот гормон преимущественно женский. Норма общего холестерина у мужчин:

30 лет — 3,56-6,55,

40 лет — 3,76-6,98,

50 лет — 4,06-7,17,

60 лет — 4,09-7,19.

Норма «хорошего» холестерина у мужчин — 0,7-1,7 ммоль/л, «плохого» — в пределах 4,82 ммоль/л. Превышение этих значений чревато развитием атеросклероза. Необходимо пересмотреть образ жизни и стиль питания, перестать курить и уменьшить количество тяжелой и жирной пищи.

Вероятность появления атеросклероза увеличивается после 40-55 лет. Но опять же — все индивидуально и зависит от привычек и еды.