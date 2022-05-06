Малышева назвала порядок действий при болях в животе

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале рассказала, что делать при болях в животе взрослому человеку. Женщинам при болях в животе в первую очередь необходимо сделать тест на беременность.

«Огромное количество случаев боли в животе у женщин связано с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками. Если тест окажется отрицательным, то стоит сделать УЗИ», — отметила Малышева.

Мужчинам при боли в животе необходимо обратиться к специалисту и пройти ультразвуковое исследование брюшной полости.

«Вам делают УЗИ живота и выясняется, что у вас или увеличена печень, или мочекаменная болезнь, или острая кишечная непроходимость», — добавляет теледоктор.

Также отмечается, что только на основе результатов исследования можно будет назначить правильное лечение.