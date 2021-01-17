Почему фастфуд такой вкусный и вредный?

Подробно рассказываем о всех рисках быстрого питания.

Секрет успеха фастфуда

В современном мире индустрия фастфуда (или, проще говоря, быстрого питания) одна из самых развитых и востребованных. На самом деле, быстрая еда появилась еще в древнем Риме, когда на рынке горячие лепешки использовали в качестве тарелки для всяких вкусностей, которые ели на ходу. Позже эти тарелочки трансформировались в пиццу, которая также является классическим представителем фастфуда.

В чем же секрет успеха фастфуда? Все просто — это время и деньги. Для потребителей — не надо готовить на кухне или долго ждать изысканное дорогое блюдо в ресторане. А для владельцев кафе быстрого питания нет смысла нанимать высокооплачиваемых поваров, они абсолютно не требуются в системе техногенной еды.

Помимо прочего, признаемся, быстрая еда — это довольно вкусно. В основном из-за содержания большого количества усилителей вкуса.

Что такое фастфуд?

В классическом представлении фастфуд — в первую очередь гамбургеры и картофель фри. Но в действительности это гораздо более широкое понятие, в которое входят также:

— лапша быстрого приготовления;

— пакетированные пюре и супы;

— полуфабрикаты из мясного фарша и рыбы;

— пицца;

— шаурма;

— быстрорастворимые каши и многое другое.

В чем основной вред фастфуда?

Конечно же, это высокая калорийность за счет содержания большого количества углеводов. Именно из-за быстрых углеводов и происходит набор лишнего веса.

Также в подавляющем большинстве видов фастфуда используется много вкусовых добавок, которые вредны сами по себе, а еще насыщены солью. Как результат — отеки, проблемы с почками, гастрит и колит.

Надо понимать, что свежих продуктов в ресторанах быстрого питания почти нет: все доставляется в замороженном, сублимированном или засушенном виде. Для удешевления быстрой еды в производстве используют мясные продукты не самого высшего качества (к примеру, в фарш могут добавлять кожу и хрящи) и, как следствие, завышение содержания насыщенных жиров. Это автоматом влечет за собой увеличение холестерина (про холестерин читайте здесь) в организме человека и опасно сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями эндокринной системы.

Отдельно скажем про соусы, которыми обильно поливают фастфуд. Они опять-таки содержат и быстрые углеводы, и вредные жиры. А также производятся не из натуральных продуктов (к примеру, кетчуп не из свежих помидоров, а майонез не из натуральных желтков).

А еще быструю еду принято запивать сладкой газировкой, что по своей сути губительно для всего пищеварительного процесса.

Чем грозит регулярное питание фастфудом?

Конечно же, при редком употреблении быстрой еды особого вреда для организма не будет, но если каждый день питаться фастфудом, то можно заработать внушительный букет заболеваний.

Приведем небольшой список самых опасных точек:

— эндокринная система (грозит ожирением);

— негативные изменения гормонального фона;

— нарушение ЖКТ (желудочно-кишечный тракт);

— поджелудочная железа (проблемы с выработкой инсулина, риск диабета);

— печень и почки;

— проблемы с зубами;

— бессонница (про сон читайте тут) и частые мигрени;

— образование холестериновых бляшек, тромбов.

Можно ли питаться быстро и полезно?

Лучше всего заботиться о приеме пищи заранее. Взять контейнер из дома с котлетой, кусочком мяса и/или овощами. Также для перекуса на ходу прекрасно подходят фрукты и орехи, которые удобно брать с собой. Это и вкусно, и сытно, и полезно.

Отметим, что к фастфуду вырабатывается привыкание и порой не так уж легко отказаться от любимых, но вредных блюд. Но их можно приготовить в домашних условиях с использованием полезных продуктов. Приведем примеры некоторых подобных блюд.

1. Картофель фри легко заменяется запеченными дольками батата.

2. Бургер можно приготовить из цельнозерновой булочки, кусочков вареной или обжаренной на гриле индейки, а соус не так уж сложно сделать самостоятельно из сметаны, чеснока и зелени.

3. Вместо шаурмы предлагаем блюдо из мелко порезанного запеченного мяса с овощами и домашним майонезом.

4. Наггетсы обжарим с минимальным количеством панировки и на полезном масле (виноградной косточки, ГХИ).

Питайтесь правильно, и будете здоровы!