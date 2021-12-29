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Названы 4 упражнения для борьбы с гипертонией

09:00
Ходьба и бег помогают при гипертонии.
Ходьба и бег помогают при гипертонии.

Специалисты Европейского журнала профилактической кардиологии перечислили упражнения, которые способны помочь снизить высокое кровяное давление.

«Вы можете эффективно снизить артериальное давление без приема лекарств, только за счет изменения образа жизни. Для этого стоит регулярно заниматься ходьбой, бегом, ездой на велосипеде или плаванием.

Рекомендуется заниматься не менее 30 минут аэробными упражнениями средней интенсивности практически ежедневно», — сообщается в статье.

При этом медработники отмечают, что необходимо также бросить курить, сократить количество потребляемой соли, кофеина и алкоголя.

Дополнительная информация:

https://www.escardio.org/Journals/ESC-Journal-Family/European-Journal-of-Preventive-Cardiology

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Галина Глазко все материалы автора
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