Айва: польза и вред для организма человека

Все о влиянии айвы на здоровье человека.

Айва — древесное растение и единственный представитель рода айва обыкновенная, или продолговатая. В Европе фрукт стал известен еще с XIV века, тогда же его стали использовать в кулинарии. Дерево считается одним из первых культивируемых растений.

Состав айвы

КБЖУ айвы на 100 г:

— калорийность — 48 ккал;

— белки — 0,6 г;

— жиры — 0,5 г;

— углеводы — 9,6 г.

Польза айвы для организма человека

Плоды дерева имеют довольно необычный вкус: терпкий и вяжущий. Айва богата питательными веществами и подойдет к любой диете.

Улучшает работу кишечника

Айва обладает вяжущими свойствами, поэтому помогает при заболеваниях органов ЖКТ, которые сопровождаются нарушением стула, диспепсическими явлениями.

Помогает во время простуды

Плоды айвы содержат витамин С, который не вырабатывается нашим организмом и поступает только с пищей.

Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов, уменьшают вероятность возникновения воспалительных процессов и поддерживают иммунитет. Благодаря им снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает при анемии

В плодах айвы содержится железо. Поэтому ее рекомендуется употреблять людям, страдающим анемией, в профилактических целях.

Снижает ощущение тошноты

Исследования показали, что айва помогает избавиться от тошноты. Женщинам в период беременности показано употребление айвы, богатой витамином B6.

Айва подойдет к любой диете. Фото Global Look Press

Вред айвы для организма человека

При употреблении продукта может возникнуть индивидуальная непереносимость, проявления аллергической реакции.

Рекомендуется избегать употребления айвы при язвенной болезни желудка, хронических запорах.

Как выбрать и хранить

Плоды айвы должны быть равномерно окрашены насыщенным желтым цветом и иметь характерный аромат. Можно выбирать и слегка зеленые, так как они хорошо дозревают в домашних условиях. Фрукты должны быть твердыми, без повреждений. В противном случае они хранятся недолго и подвержены быстрому гниению.

Холодильник

Благоприятная температура для хранения айвы около 0-8 градусов. В холодильнике плоды не должны соприкасаться друг с другом. Так она будет храниться до трех-четырех месяцев.

Морозилка

Перед заморозкой плоды нужно очистить от кожуры и удалить косточки. Порезанные дольки упаковывают в специальные пакеты и отправляют в морозильную камеру. В таком виде айву можно хранить около года.

Погреб

Помещение должно быть проветриваемым, прохладным и сухим. Айва хорошо хранится в деревянных ящиках для фруктов с перегородками. Рекомендуется засыпать плоды опилками или каждый обернуть в бумагу.

Рецепты блюд из айвы

Пирог

Ингредиенты:

айва (крупная) — 1 шт;

мука — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

сода —1 ч. л.;

лимонный сок или уксус;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Яйца и сахар взбить до белой пены. Через сито добавить муку и погашенную в уксусе или лимонном соке соду. Айву нужно натереть на крупной терке или порезать, затем добавить в тесто вместе с растительным маслом. Противень застелить пекарской бумагой и выложить тесто. Пирог готовится 40-45 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Печенье из айвы

Ингредиенты:

айва —100 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сметана 15% — 2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Для приготовления теста необходимо смешать муку, сахар, соду, уксус, масло и яйцо. Тесто должно получиться сухим. Айву тщательно вымыть, очистить от кожуры и косточек. Мякоть натереть на крупной терке и смешать с тестом. Печенье выложить небольшими шариками на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 220 градусов, 15-20 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

Лимонный крем

Ингредиенты:

айва — 2 шт.;

лимон — 1/2 часть;

яйцо — 3 шт.;

сахар —1 ст.;

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления: