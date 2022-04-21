Что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина?

Кишечные заболевания могут быть вызваны микробами, находящимися на фруктах и овощах

Нужно ли мыть продукты из магазина и как это правильно делать.

Для чего нужно мыть овощи и фрукты

Кишечные заболевания могут быть вызваны патогенными микробами, находящимися на фруктах и овощах.

Человеку, который потребляет инфицированные продукты, может потребоваться медицинская помощь и госпитализация. На магазинной продукции могут оказаться бактерии листерии, кишечной палочки и сальмонеллы. Это происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Также причиной заболеваний могут послужить вирусы, которые распространяются контактным путем и передаются от человека к человеку через предметы и продукты в магазинах. Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

Визуального осмотра недостаточно, чтобы убедиться в чистоте приобретенных товаров. Отсутствие видимых следов грязи на плодах не гарантирует, что на них нет потенциально вредных для человека патогенов. Овощи и фрукты проходят через большое количество людей — производителей, сборщиков, персонал магазина. Это также создает дополнительную вероятность загрязнения.

Чем опасны грязные продукты

Существует два основных риска употребления в пищу немытых фруктов и овощей: бактериальное загрязнение и пестициды.

Удобрения и средства от вредителей помогают фермерам выращивать большие объемы продукции. При этом химикаты, в случае попадания в организм, несут много рисков для здоровья человека. Для людей, не страдающих какими-либо болезнями, незначительное попадание в организм бактерий вместе с продуктами не вызовет никаких проблем. Но для человека с хроническими заболеваниями органов пищеварения это может послужить пусковым механизмом для их обострения. Также большому риску подвержены люди с иммунодефицитом, для которых встреча с патогенными вирусами и бактериями может вызвать негативные последствия для здоровья.

Овощи и фрукты в магазине. frutline.com

Не всегда достаточно просто вымыть овощи или фрукты перед употреблением. В некоторых случаях болезнетворные микроорганизмы попадают внутрь плода. Поэтому следует избегать покупки продуктов с видимыми повреждениями и выбрасывать их, если они уже вами приобретены.

Как надо мыть овощи и фрукты

Многие продукты можно просто промыть проточной водой. Этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от большинства имеющихся на поверхности плодов бактерий. Продукты, перед тем как убрать в холодильник, следует высушить. Избыточная влага может служить дополнительным рассадником болезнетворных микроорганизмов. Влажные продукты будут быстрее портиться и начнут гнить. По этой же причине не все продукты следует мыть сразу, приходя домой из торгового центра, рынка или магазина.

Лучше эту процедуру произвести непосредственно перед тем, как готовить их.

Нет необходимости при мытье использовать дополнительные средства. Мыло, гели для мытья посуды и прочие вещества могут остаться на пористой поверхности продуктов. Попадая в организм, они способны раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывать аллергические реакции и отравления.

Если продукты сильно загрязнены, например на корнеплодах остался грунт, помойте их в холодной воде с использованием мягкой щетки или губки. Это позволит очистить поверхность овощей, не повредив ее.

Также следует мыть фрукты перед употреблением, даже если их нужно будет очистить от кожуры. Бактерии с апельсинов, мандаринов и других цитрусовых могут попасть на мякоть плода.

8 советов как лучше мыть овощи и фрукты:

Мойте овощи и фрукты под проточной водой. Мойте продукты, прежде чем очистить их от кожуры. Используйте щетку или губку для мытья овощей. Удаляйте поврежденные участки плодов перед употреблением в пищу. Сушите продукты, перед тем как убрать в холодильник. Храните скоропортящиеся продукты в прохладном месте. Используйте отдельные разделочные доски для овощей и мяса. Используйте отдельную посуду для хранения овощей и фруктов.

Как правильно мыть фрукты

Для долговременного хранения некоторые фрукты, например яблоки, покрываются специальным воском. Чтобы избавиться от него, помойте плоды под проточной водой с использованием мягкой щетки или губки.

Цитрусовые можно мыть в теплой воде или ошпарить кипятком. Это не повредит их плотной кожуре и удалит консерванты, находящиеся на поверхности.

Виноград разделите на небольшие грозди. После мытья дайте воде стечь и просушите.

Неровную поверхность ананаса стоит мыть с использованием щетки. Предварительно не удаляйте листья. Это лучше сделать после мытья.

Бахчевые культуры — арбузы и дыни — перед употреблением замочите на 30-60 минут в холодной воде.

Как правильно мыть овощи

Корнеплоды тщательно очищайте от следов земли.

У лука срежьте остатки корневой системы и очистите его от шелухи. Затем промойте под проточной водой.

С белокочанной капусты удалите верхние листья. Они могут быть не только грязные, но и вялые.

С цветной капусты удалите ножом потемневшие участки. Вымойте ее в холодной воде.

Зелень внимательно осмотрите, удалите вялые и засохшие листья. Промойте в холодной воде.

Мойте продукты перед употреблением

Если вы покупаете овощи и фрукты про запас, не спешите их мыть сразу же.

Это лучше сделать непосредственно перед тем, как приготовить их. Дело в том, что на их поверхности есть вещества, выполняющие роль защитного слоя. При его удалении продукт будет быстро портиться. Лучше убрать плоды в темное и прохладное место. Предварительно достаньте их из пакета, так как может образоваться конденсат, через полиэтилен он не испарится. Избыточная влага способствует быстрому гниению овощей. Поэтому следует выложить покупки в ящики с перфорацией или решетки, застелив дно бумагой.

Ягоды. avto.goodfon.ru

Ягоды тоже следует мыть непосредственно перед употреблением. Вымытые клубника, голубика, ежевика достаточно быстро испортятся, если вы не планируете их использовать в пищу сразу.