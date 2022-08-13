Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека

Рассказываем о влиянии тана и айрана на здоровье человека.

История происхождения кисломолочных продуктов

Упоминания об айране можно встретить в литературе, посвященной Древней Греции. В Средние века рецепт приготовления кисломолочного напитка распространился среди многих народов: кавказских, турецких и других.

Само слово «айран» имеет карачаево-балкарские корни. «Айрын» означает «предпочитаемый, избранный».

Если же обратиться к словарю, то айран — это кисломолочный напиток на основе тураха, катыка.

Также в Средние века в Армении появился еще один кисломолочный напиток — тан, способ производства которого немного отличается от айрана.

Слово «тан» переводится с армянского языка как «влажная пища». Тан готовится из коровьего или козьего молока с добавлением закваски, молочных дрожжей, воды и поваренной соли.

Напитки тан и айран часто путают. Но они различаются сырьем, из которого приготовлены. Основной составляющей для айрана является сузьма или катык. Сузьма — нечто среднее между сметаной и творогом. Ее получают после сцеживания катыка. Катык — это простокваша, приготовленная из кипяченого молока.

Состав тана

Тан содержит:

белки — 1,1 г;

жиры — 1,4 г;

углеводы — 1,5 г;

калорийность — 24 ккал.

Тан богат витаминами А, С, К, Н, РР, D и группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12). В своем составе имеет большое количество полезных макро- и микроэлементов.

Айран.

Состав айрана

Айран содержит:

углеводы —1,8 г;

жиры — 0,5 г;

белки —1,4 г;

калорийность — от 19 до 27 ккал на 100 г.

Этот кисломолочный напиток содержит богатый витаминно-минеральный комплекс: А, В, С, Н, РР, калий, кальций, медь, натрий, магний, цинк, фосфор, железо. В составе айрана также содержатся органические и насыщенные жирные кислоты.

Польза айрана для организма человека

О пользе кисломолочного напитка для организма человека рассказала врач Елена Титаренко.

Стимулирует пищеварение, улучшает микрофлору кишечника. Повышает иммунитет. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Препятствует образованию тромбов и развитию атеросклероза. Снижает уровень холестерина в крови. Способствует нормализации веса, снижает риск развития ожирения. Устраняет симптомы алкогольной интоксикации. Беременным помогает справиться с токсикозом, является дополнительным источником кальция для растущего плода. Прекрасно утоляет жажду.

Айран применяется в косметологии, диетических программах и народной медицине.

Тан.

Вред айрана для организма человека

Как и любой кисломолочный продукт, айран может навредить организму человека, если его неправильно приготовить или употребить несвежий напиток. Также не следует игнорировать медицинские противопоказания.

Не рекомендуется употреблять айран:

при наличии заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки — при гастрите, изжоге, язвенной болезни;

в период обострения болезней поджелудочной железы;

при аллергии и индивидуальной непереносимости продукта;

в случае повышенной кислотности желудочного сока.

Польза тана для организма человека

Кисломолочный напиток тан обладает, как и айран, множеством полезных свойств, которые помогают улучшить работу всего организма.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Уменьшает вероятность развития остеохондроза за счет содержания полезных микро- и макроэлементов. Утоляет жажду. Благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта при условии отсутствия заболеваний. Активизирует защитные силы организма в противостоянии вирусным и бактериальным инфекциям. Снижает уровень холестерина в крови. Обладает желчегонным и мочегонным эффектом. Стимулирует активность мышечной системы.

Так как тан является низкокалорийным напитком и помогает активизировать обменные процессы в организме, то диетологи включают его в свои программы по коррекции веса.

Напиток рекомендуется добавлять в свой привычный рацион людям, ведущим активный образ жизни. Действие тана схоже с действием изотонических напитков, необходимых для восполнения дефицита воды и минеральных веществ, которые организм теряет по время физических нагрузок с потом. Тан помогает избавиться от усталости и признаков утомления.

Этот продукт используется в домашней косметологии — он хорошо очищает, питает и увлажняет кожу, снимает раздражение, обладает обеззараживающим и противовоспалительным эффектом.

Айран.

Вред тана для организма человека

Тан имеет ряд противопоказаний. Врачи не рекомендуют его употребление:

при гипертонии;

при заболеваниях почек;

при непереносимости лактозы;

при повышенной кислотности желудочного сока;

при хронических заболеваниях желудка и кишечника;

при индивидуальной непереносимости и склонности к аллергическим реакциям.

По данным Роспотребнадзора, детям дошкольного возраста не рекомендуется употреблять кисломолочные продукты. В рациональном меню питания детей старшего возраста и подростков уже допускается использование данной пищи.

Выбор и хранение кисломолочных напитков

При выборе в магазине тана и айрана необходимо обращать внимание на дату изготовления продуктов. Эти напитки относятся к скоропортящимся. Консистенция тана и айрана должна быть жидкой. В составе — только натуральное сырье без красителей и ароматизаторов. После вскрытия хранить кисломолочные напитки следует в холодильнике не более двух дней.