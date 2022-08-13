Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
История происхождения кисломолочных продуктов
Упоминания об айране можно встретить в литературе, посвященной Древней Греции. В Средние века рецепт приготовления кисломолочного напитка распространился среди многих народов: кавказских, турецких и других.
Само слово «айран» имеет карачаево-балкарские корни. «Айрын» означает «предпочитаемый, избранный».
Если же обратиться к словарю, то айран — это кисломолочный напиток на основе тураха, катыка.
Также в Средние века в Армении появился еще один кисломолочный напиток — тан, способ производства которого немного отличается от айрана.
Слово «тан» переводится с армянского языка как «влажная пища». Тан готовится из коровьего или козьего молока с добавлением закваски, молочных дрожжей, воды и поваренной соли.
Напитки тан и айран часто путают. Но они различаются сырьем, из которого приготовлены. Основной составляющей для айрана является сузьма или катык. Сузьма — нечто среднее между сметаной и творогом. Ее получают после сцеживания катыка. Катык — это простокваша, приготовленная из кипяченого молока.
Состав тана
Тан содержит:
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белки — 1,1 г;
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жиры — 1,4 г;
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углеводы — 1,5 г;
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калорийность — 24 ккал.
Тан богат витаминами А, С, К, Н, РР, D и группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12). В своем составе имеет большое количество полезных макро- и микроэлементов.
Состав айрана
Айран содержит:
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углеводы —1,8 г;
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жиры — 0,5 г;
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белки —1,4 г;
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калорийность — от 19 до 27 ккал на 100 г.
Этот кисломолочный напиток содержит богатый витаминно-минеральный комплекс: А, В, С, Н, РР, калий, кальций, медь, натрий, магний, цинк, фосфор, железо. В составе айрана также содержатся органические и насыщенные жирные кислоты.
Польза айрана для организма человека
О пользе кисломолочного напитка для организма человека рассказала врач Елена Титаренко.
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Стимулирует пищеварение, улучшает микрофлору кишечника.
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Повышает иммунитет.
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Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
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Препятствует образованию тромбов и развитию атеросклероза.
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Снижает уровень холестерина в крови.
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Способствует нормализации веса, снижает риск развития ожирения.
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Устраняет симптомы алкогольной интоксикации.
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Беременным помогает справиться с токсикозом, является дополнительным источником кальция для растущего плода.
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Прекрасно утоляет жажду.
Айран применяется в косметологии, диетических программах и народной медицине.
Вред айрана для организма человека
Как и любой кисломолочный продукт, айран может навредить организму человека, если его неправильно приготовить или употребить несвежий напиток. Также не следует игнорировать медицинские противопоказания.
Не рекомендуется употреблять айран:
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при наличии заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки — при гастрите, изжоге, язвенной болезни;
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в период обострения болезней поджелудочной железы;
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при аллергии и индивидуальной непереносимости продукта;
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в случае повышенной кислотности желудочного сока.
Польза тана для организма человека
Кисломолочный напиток тан обладает, как и айран, множеством полезных свойств, которые помогают улучшить работу всего организма.
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Улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
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Уменьшает вероятность развития остеохондроза за счет содержания полезных микро- и макроэлементов.
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Утоляет жажду.
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Благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта при условии отсутствия заболеваний.
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Активизирует защитные силы организма в противостоянии вирусным и бактериальным инфекциям.
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Снижает уровень холестерина в крови.
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Обладает желчегонным и мочегонным эффектом.
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Стимулирует активность мышечной системы.
Так как тан является низкокалорийным напитком и помогает активизировать обменные процессы в организме, то диетологи включают его в свои программы по коррекции веса.
Напиток рекомендуется добавлять в свой привычный рацион людям, ведущим активный образ жизни. Действие тана схоже с действием изотонических напитков, необходимых для восполнения дефицита воды и минеральных веществ, которые организм теряет по время физических нагрузок с потом. Тан помогает избавиться от усталости и признаков утомления.
Этот продукт используется в домашней косметологии — он хорошо очищает, питает и увлажняет кожу, снимает раздражение, обладает обеззараживающим и противовоспалительным эффектом.
Вред тана для организма человека
Тан имеет ряд противопоказаний. Врачи не рекомендуют его употребление:
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при гипертонии;
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при заболеваниях почек;
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при непереносимости лактозы;
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при повышенной кислотности желудочного сока;
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при хронических заболеваниях желудка и кишечника;
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при индивидуальной непереносимости и склонности к аллергическим реакциям.
По данным Роспотребнадзора, детям дошкольного возраста не рекомендуется употреблять кисломолочные продукты. В рациональном меню питания детей старшего возраста и подростков уже допускается использование данной пищи.
Выбор и хранение кисломолочных напитков
При выборе в магазине тана и айрана необходимо обращать внимание на дату изготовления продуктов. Эти напитки относятся к скоропортящимся. Консистенция тана и айрана должна быть жидкой. В составе — только натуральное сырье без красителей и ароматизаторов. После вскрытия хранить кисломолочные напитки следует в холодильнике не более двух дней.