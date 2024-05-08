Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

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В этом году жюри 81-го Венецианского международного кинофестиваля возглавит французская актриса Изабель Юппер, известная по работе над такими проектами, как «Тень Караваджо», «Крестная мама» и драме «Она», за свою роль в которой Юппер получила «Золотой глобус».

Изабель Юппер отметила, что для нее стать привилегированным зрителем — это честь.

«Сейчас — как никогда раньше — кино представляет собой обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и пристальнее взглянуть на мир, объединенный различиями наших идей и вкусов», — объяснила актриса.

Среди предстоящих премьер с участием Изабель Юппер — картина Элиз Жирар «Сидони в Японии» о писательнице, которая не может отпустить свое прошлое.

Венецианский кинофестиваль будет проходить с 28 августа по 7 сентября.