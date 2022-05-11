ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:00

Названы самые полезные орехи для здоровья человека

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Орехи полезны, но калорийны.
Фото Global Look Press

Турецкое издание Turkiye опубликовало интервью с диетологом Ясином Аййылдызом, который перечислил пять самых полезных орехов для здоровья человека. По словам специалиста, наиболее полезными являются фундук, фисташки, грецкий орех, арахис и пекан.

Фундук богат белком, витаминами группы В, железом, кальцием и магнием, линолевой и линоленовой кислотами. Также при регулярном употреблении этого ореха уменьшается риск развития атеросклероза.

Фисташки обладают высокими антиоксидантными свойствами и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Грецкие орехи, арахис и пекан также способствуют нормализации уровня холестерина в крови.

Однако стоит помнить, что орехи очень калорийны и могут вызывать аллергию.

Роль калия в&nbsp;организме. Калий: причины и симптомы дефицита и его роль в организме
Источник: https://turkiyegazetesi.com.tr/
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Сергей Степашин: «Два дня назад я со Смоловым говорил: «Федор — с тебя два гола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинзбург предупредил об опасных последствиях раздраженного кишечника
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости