Названы самые полезные орехи для здоровья человека

Турецкое издание Turkiye опубликовало интервью с диетологом Ясином Аййылдызом, который перечислил пять самых полезных орехов для здоровья человека. По словам специалиста, наиболее полезными являются фундук, фисташки, грецкий орех, арахис и пекан.

Фундук богат белком, витаминами группы В, железом, кальцием и магнием, линолевой и линоленовой кислотами. Также при регулярном употреблении этого ореха уменьшается риск развития атеросклероза.

Фисташки обладают высокими антиоксидантными свойствами и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Грецкие орехи, арахис и пекан также способствуют нормализации уровня холестерина в крови.

Однако стоит помнить, что орехи очень калорийны и могут вызывать аллергию.