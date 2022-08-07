Польза бананов и почему их так любят спортсмены

Как без вреда для здоровья и фигуры включить банан в свой рацион и извлечь максимум пользы, знает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Михайловна Павлова .

Откуда взялись бананы?

Удивительное растение — то ли фрукт, то ли ягода или вовсе трава, — о пользе которого в спортивной среде ходят легенды. Имя ему — банан. Его принято считать одним из первых фруктов в мире, хотя все-таки это ягода, растущая на «травянистом растении», которое мы в обиходе зовем пальмой.

Графические упоминания о банане можно обнаружить на артефактах 6 века до н. э. Часто они встречаются в древнеегипетских письменах.

Привычное нашему слуху «банан» произошло от гвинейского «банема». Именно на территории современной Новой Гвинеи, Филиппин и Индонезии росли первые бананы. Сегодня они также широко распространены в:

Индии;

Таиланде;

странах Латинской Америки;

на Африканском континенте и т. д.

Главным импортером России и всего мира является Эквадор, сохранивший с нашей страной торговые и дипломатические отношения, а значит, банановый дефицит нам не грозит.

На экспорт выращивают специальные сорта, лояльные к длительным транспортировкам. Урожай собирается по нескольку раз в год. Плоды могут достигать 40 см в длину, 8 см в диаметре и до 400 г веса.

Как растут бананы. Фото Global Look Press

Бананы собирают зелеными, срезая всю гроздь, весом до 50 кг. После чего «стебель» растения, достигающий порой 12 м, погибает, а рядом из-под земли выбивается новый.

Разновидности бананов

В мире существует порядка 500 сортов бананов, но культивируются не все. Самая большая «коллекция» базируется в Гондурасе.

Бананы бывают разными не только в зависимости от сорта, но и по цвету:

зеленые;

лимонные;

желтые;

красные;

коричневые;

черные;

голубые, напоминающие ванильное мороженое;

невероятно ценные розовые.

Многие из этих прекрасных и необычных для нас бананов непригодны для транспортировки, потому широко не известны.

Зато бананы «мини» знают все. Для них характерны:

тонкая, нежная кожура;

густой сладкий аромат;

насыщенная желтая мякоть без семян.

Они встречаются на наших прилавках как в первозданном виде, так и в сушеном.

Как выбрать бананы?

Какие бананы точно брать не стоит, так это почерневшие. Темные пятна говорят о начале гниения.

Вкусный, спелый банан можно отличить по:

плавным формам;

матовой, ровной кожуре;

насыщенному желтому цвету.

Зеленый цвет бананов указывает на неспелость. Учитывая, что именно такими их и срывают, а дозревают они в процессе транспортировки, не стоит забраковывать зеленоватые фрукты, точнее ягоды. Просто немного подождите, пока они вызреют. Если положить их в герметичный пакет при комнатной температуре, процесс ускорится.

Однако и у зеленых экземпляров есть свои преимущества.

Чем полезны бананы?

Как отметила диетолог Ольга Павлова, мякоть банана содержит огромное количество полезных веществ:

бета-каротин;

пектин;

витамины В1, В2, В6, С, Е, РР;

калий;

натрий;

кальций;

магний;

железо;

фтор;

фосфор;

цинк;

медь;

селен.

Бананы благотворно влияют на центральную нервную систему и полезны в качестве перекуса для детей и взрослых. Они не только дадут энергию, но и улучшат память, процесс обучения, концентрацию и внимание.

Употребление бананов способствует:

благотворному воздействию на работу сердечно-сосудистой системы;

снижению уровня «плохого» холестерина и артериального давления;

выработке серотонина, тирамина и дофамина для борьбы со стрессами, нервным срывами и плохим настроением;

снижению риска онкологических заболеваний благодаря липколину;

нормализации работы желудочно-кишечного тракта — улучшению переработки пищи, усвоения витаминов и микроэлементов.

Не стоит покупать почерневшие бананы. Фото Global Look Press

Поскольку часть углеводов в составе бананов — неусвояемые, т. е. резистентный крахмал, это полезно для микробиоты и перильстатики кишечника. То же касается и банановой муки.

Переспелые бананы имеют эффект слабительного, а зеленые крепят и из-за обилия натрия действуют как мочегонное.

Главное, на что стоит обратить внимание, подчеркивает диетолог: зеленые бананы, в отличие от спелых, имеют невысокий гликемический индекс. Вызревшие бананы создадут резкий подъем сахара. Их гликемический индекс — 51. Понизить его можно путем заморозки — к примеру, превратив бананы в сорбет.

За счет большого количества углеводов бананы позволяют быстро насытиться и восполнить энергию, что очень ценно для спортсменов.

Польза для спортсменов

Первым, кто заметил повышение результативности у спортсменов при потреблении бананов, стал американский диетолог, автор книги «Ешь, чтобы победить» Роберт Хаас. С помощью коллеги-программиста ему удалось добыть в электронном виде правительственную базу питательности различных продуктов и систематизировать в программе с возможностью сортировать еду по запрашиваемым свойствам. Хаас искал комбинацию, сочетавшую:

магний;

калий;

витамин B4.

Идеально к данному запросу подошел именно банан.

Конечно, еще в 60-х восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Кен Розуолл и в 70-х первая ракетка мира Джон Макинрой активно подкреплялись бананами во время матчей и тренировок, но именно Хаас доказал свои предположения исследованиями и не раз на практике. Обратившаяся к нему после поражения в четвертьфинале US Open Мартина Навратилова стала законодательницей бананового тренда. За последующие пару лет из 160 матчей она проиграла лишь 3. После этого к Хаасу пришел и другой теннисист — Иван Лендл.

Эффективность бананов для спортсменов на личном опыте подтвердил и Борис Беккер, ставший в 1985 году самым молодым победителем Уимблдона.

Банановая « диета » Хааса для теннисистов

Суть питания сводилась к тому, чтобы максимально сократить потребление жиров и белка, при этом увеличить количество сложных углеводов. Гастрономическими фаворитами спортсменов становились паста в период подготовки и бананы непосредственно во время теннисных матчей. С таким режимом Навратилова стала буквально непобедима.

Хаас рекомендовал бананы еще спортсменам 70-х и подтвердил научно свою теорию с помощью сложного анализа. Дело в том, что в них содержится много углеводов, быстрой глюкозы и сахарозы в частности. Именно это помогает быстро восполнить энергозатраты.

Калий защищает сердечно-сосудистую систему во время экстремальных нагрузок, а мышцы — от судорог. Еще одна важная составляющая — нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота — нужна, чтобы:

быстро соображать и реагировать;

сосредотачиваться;

уменьшать нервное напряжение.

Не вся теннисная элита является приверженцами «бананоедения», но многие по-прежнему обожают эту солнечную ягоду. Так, американская теннисистка Коко Вандевей отказалась начинать матч на Australian Open-2018, пока ей не принесли бананы.

Кому вредны бананы?

1-2 банана в день непременно будут полезны. Увлекаться не стоит — это приведет к лишним килограммам и дефициту питательных веществ.

Чрезмерное потребление бананов может сделать кровь гуще и повысить ее вязкость, поэтому ограничить их потребление необходимо людям с:

повышенной свертываемостью крови;

тромбофлебитом;

варикозом;

ишемической болезнью сердца.

Даже здоровым людям не рекомендуется есть бананы вместо завтрака или в любое другое время на голодный желудок из-за высокого содержания магния. Это нарушит магниево-кальциевый баланс и чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленые бананы переварить намного сложнее из-за обилия крахмала. Имейте в виду, что результатом может стать повышенное газообразование.

Диетолог Ольга Павлова рекомендует исключить бананы из рациона пациентам с диабетом, инсулинорезистентностью и ожирением.

Бананы — высокоуглеводные продукты. Один средний банан весом около 200 граммов содержит:

около 3,5 хлебной единицы (ХЕ);

192 ккал;

42 г углеводов.

По нормам углеводов это — полноценный прием пищи для диабетика. Для сравнения: средний банан соразмерен 3 столовым ложкам готовой гречки, примерно 150 граммов.

Если вы любите бананы и не готовы отказаться от их употребления, но имеются соответствующие проблемы со здоровьем, единственный возможный правильный вариант употребления при диабете:

только после основного приема пищи — белка, клетчатки и жиров (к примеру, овощной салат с тунцом или курицей, заправленный оливковым маслом) — банан в маленьком количестве, дабы почувствовать вкус любимого фрукта (ягоды), углеводы будут усваиваться медленнее;

только после завтрака или обеда;

перед тренировкой как углеводный загруз — тренировка должна быть активной, с выраженным силовым либо же кардиокомпонентом, чтобы активно снижать уровень сахара в крови.

Как правильно есть банан?

И напоследок немного этикета.

Чтобы бананы не потеряли внешней привлекательности, к столу их подают в кожуре, но со срезанными кончиками.

По правилам банан принято есть с помощью десертных ножа и вилки:

переложите банан на свою десертную тарелочку,

сделайте продольный разрез;

раскройте кожуру.

Приятного аппетита и крепкого здоровья!