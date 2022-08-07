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Польза бананов и почему их так любят спортсмены

Ольга Стрельникова
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Бананы полезны спортсменам.
Фото Global Look Press
Как растут бананы.
Фото Global Look Press
Не стоит покупать почерневшие бананы.
Фото Global Look Press
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Как без вреда для здоровья и фигуры включить банан в свой рацион и извлечь максимум пользы, знает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Михайловна Павлова.

Откуда взялись бананы?

Удивительное растение — то ли фрукт, то ли ягода или вовсе трава, — о пользе которого в спортивной среде ходят легенды. Имя ему — банан. Его принято считать одним из первых фруктов в мире, хотя все-таки это ягода, растущая на «травянистом растении», которое мы в обиходе зовем пальмой.

Графические упоминания о банане можно обнаружить на артефактах 6 века до н. э. Часто они встречаются в древнеегипетских письменах.

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Привычное нашему слуху «банан» произошло от гвинейского «банема». Именно на территории современной Новой Гвинеи, Филиппин и Индонезии росли первые бананы. Сегодня они также широко распространены в:

  • Индии;

  • Таиланде;

  • странах Латинской Америки;

  • на Африканском континенте и т. д.

Главным импортером России и всего мира является Эквадор, сохранивший с нашей страной торговые и дипломатические отношения, а значит, банановый дефицит нам не грозит.

На экспорт выращивают специальные сорта, лояльные к длительным транспортировкам. Урожай собирается по нескольку раз в год. Плоды могут достигать 40 см в длину, 8 см в диаметре и до 400 г веса.

Как растут бананы. Фото Global Look Press
Как растут бананы.
Фото Global Look Press

Бананы собирают зелеными, срезая всю гроздь, весом до 50 кг. После чего «стебель» растения, достигающий порой 12 м, погибает, а рядом из-под земли выбивается новый.

Разновидности бананов

В мире существует порядка 500 сортов бананов, но культивируются не все. Самая большая «коллекция» базируется в Гондурасе.

Бананы бывают разными не только в зависимости от сорта, но и по цвету:

  • зеленые;

  • лимонные;

  • желтые;

  • красные;

  • коричневые;

  • черные;

  • голубые, напоминающие ванильное мороженое;

  • невероятно ценные розовые.

Многие из этих прекрасных и необычных для нас бананов непригодны для транспортировки, потому широко не известны.

Зато бананы «мини» знают все. Для них характерны:

  • тонкая, нежная кожура;

  • густой сладкий аромат;

  • насыщенная желтая мякоть без семян.

Они встречаются на наших прилавках как в первозданном виде, так и в сушеном.

Как выбрать бананы?

Какие бананы точно брать не стоит, так это почерневшие. Темные пятна говорят о начале гниения.

Вкусный, спелый банан можно отличить по:

  • плавным формам;

  • матовой, ровной кожуре;

  • насыщенному желтому цвету.

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Зеленый цвет бананов указывает на неспелость. Учитывая, что именно такими их и срывают, а дозревают они в процессе транспортировки, не стоит забраковывать зеленоватые фрукты, точнее ягоды. Просто немного подождите, пока они вызреют. Если положить их в герметичный пакет при комнатной температуре, процесс ускорится.

Однако и у зеленых экземпляров есть свои преимущества.

Чем полезны бананы?

Как отметила диетолог Ольга Павлова, мякоть банана содержит огромное количество полезных веществ:

  • бета-каротин;

  • пектин;

  • витамины В1, В2, В6, С, Е, РР;

  • калий;

  • натрий;

  • кальций;

  • магний;

  • железо;

  • фтор;

  • фосфор;

  • цинк;

  • медь;

  • селен.

Бананы благотворно влияют на центральную нервную систему и полезны в качестве перекуса для детей и взрослых. Они не только дадут энергию, но и улучшат память, процесс обучения, концентрацию и внимание.

Употребление бананов способствует:

  • благотворному воздействию на работу сердечно-сосудистой системы;

  • снижению уровня «плохого» холестерина и артериального давления;

  • выработке серотонина, тирамина и дофамина для борьбы со стрессами, нервным срывами и плохим настроением;

  • снижению риска онкологических заболеваний благодаря липколину;

  • нормализации работы желудочно-кишечного тракта — улучшению переработки пищи, усвоения витаминов и микроэлементов.

Не стоит покупать почерневшие бананы. Фото Global Look Press
Не стоит покупать почерневшие бананы.
Фото Global Look Press

Поскольку часть углеводов в составе бананов — неусвояемые, т. е. резистентный крахмал, это полезно для микробиоты и перильстатики кишечника. То же касается и банановой муки.

Переспелые бананы имеют эффект слабительного, а зеленые крепят и из-за обилия натрия действуют как мочегонное.

Главное, на что стоит обратить внимание, подчеркивает диетолог: зеленые бананы, в отличие от спелых, имеют невысокий гликемический индекс. Вызревшие бананы создадут резкий подъем сахара. Их гликемический индекс — 51. Понизить его можно путем заморозки — к примеру, превратив бананы в сорбет.

За счет большого количества углеводов бананы позволяют быстро насытиться и восполнить энергию, что очень ценно для спортсменов.

Польза для спортсменов

Первым, кто заметил повышение результативности у спортсменов при потреблении бананов, стал американский диетолог, автор книги «Ешь, чтобы победить» Роберт Хаас. С помощью коллеги-программиста ему удалось добыть в электронном виде правительственную базу питательности различных продуктов и систематизировать в программе с возможностью сортировать еду по запрашиваемым свойствам. Хаас искал комбинацию, сочетавшую:

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Идеально к данному запросу подошел именно банан.

Конечно, еще в 60-х восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Кен Розуолл и в 70-х первая ракетка мира Джон Макинрой активно подкреплялись бананами во время матчей и тренировок, но именно Хаас доказал свои предположения исследованиями и не раз на практике. Обратившаяся к нему после поражения в четвертьфинале US Open Мартина Навратилова стала законодательницей бананового тренда. За последующие пару лет из 160 матчей она проиграла лишь 3. После этого к Хаасу пришел и другой теннисист — Иван Лендл.

Эффективность бананов для спортсменов на личном опыте подтвердил и Борис Беккер, ставший в 1985 году самым молодым победителем Уимблдона.

Банановая «диета» Хааса для теннисистов

Суть питания сводилась к тому, чтобы максимально сократить потребление жиров и белка, при этом увеличить количество сложных углеводов. Гастрономическими фаворитами спортсменов становились паста в период подготовки и бананы непосредственно во время теннисных матчей. С таким режимом Навратилова стала буквально непобедима.

Хаас рекомендовал бананы еще спортсменам 70-х и подтвердил научно свою теорию с помощью сложного анализа. Дело в том, что в них содержится много углеводов, быстрой глюкозы и сахарозы в частности. Именно это помогает быстро восполнить энергозатраты.

Калий защищает сердечно-сосудистую систему во время экстремальных нагрузок, а мышцы — от судорог. Еще одна важная составляющая — нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота — нужна, чтобы:

  • быстро соображать и реагировать;

  • сосредотачиваться;

  • уменьшать нервное напряжение.

Не вся теннисная элита является приверженцами «бананоедения», но многие по-прежнему обожают эту солнечную ягоду. Так, американская теннисистка Коко Вандевей отказалась начинать матч на Australian Open-2018, пока ей не принесли бананы.

Кому вредны бананы?

1-2 банана в день непременно будут полезны. Увлекаться не стоит — это приведет к лишним килограммам и дефициту питательных веществ.

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Чрезмерное потребление бананов может сделать кровь гуще и повысить ее вязкость, поэтому ограничить их потребление необходимо людям с:

  • повышенной свертываемостью крови;

  • тромбофлебитом;

  • варикозом;

  • ишемической болезнью сердца.

Даже здоровым людям не рекомендуется есть бананы вместо завтрака или в любое другое время на голодный желудок из-за высокого содержания магния. Это нарушит магниево-кальциевый баланс и чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленые бананы переварить намного сложнее из-за обилия крахмала. Имейте в виду, что результатом может стать повышенное газообразование.

Диетолог Ольга Павлова рекомендует исключить бананы из рациона пациентам с диабетом, инсулинорезистентностью и ожирением.

Бананы — высокоуглеводные продукты. Один средний банан весом около 200 граммов содержит:

  • около 3,5 хлебной единицы (ХЕ);

  • 192 ккал;

  • 42 г углеводов.

По нормам углеводов это — полноценный прием пищи для диабетика. Для сравнения: средний банан соразмерен 3 столовым ложкам готовой гречки, примерно 150 граммов.

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Если вы любите бананы и не готовы отказаться от их употребления, но имеются соответствующие проблемы со здоровьем, единственный возможный правильный вариант употребления при диабете:

  • только после основного приема пищи — белка, клетчатки и жиров (к примеру, овощной салат с тунцом или курицей, заправленный оливковым маслом) — банан в маленьком количестве, дабы почувствовать вкус любимого фрукта (ягоды), углеводы будут усваиваться медленнее;

  • только после завтрака или обеда;

  • перед тренировкой как углеводный загруз — тренировка должна быть активной, с выраженным силовым либо же кардиокомпонентом, чтобы активно снижать уровень сахара в крови.

Как правильно есть банан?

И напоследок немного этикета.

Чтобы бананы не потеряли внешней привлекательности, к столу их подают в кожуре, но со срезанными кончиками.

По правилам банан принято есть с помощью десертных ножа и вилки:

  • переложите банан на свою десертную тарелочку,

  • сделайте продольный разрез;

  • раскройте кожуру.

Приятного аппетита и крепкого здоровья!

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