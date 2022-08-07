Польза бананов и почему их так любят спортсмены
Откуда взялись бананы?
Удивительное растение — то ли фрукт, то ли ягода или вовсе трава, — о пользе которого в спортивной среде ходят легенды. Имя ему — банан. Его принято считать одним из первых фруктов в мире, хотя все-таки это ягода, растущая на «травянистом растении», которое мы в обиходе зовем пальмой.
Графические упоминания о банане можно обнаружить на артефактах 6 века до н. э. Часто они встречаются в древнеегипетских письменах.
Привычное нашему слуху «банан» произошло от гвинейского «банема». Именно на территории современной Новой Гвинеи, Филиппин и Индонезии росли первые бананы. Сегодня они также широко распространены в:
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Индии;
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Таиланде;
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странах Латинской Америки;
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на Африканском континенте и т. д.
Главным импортером России и всего мира является Эквадор, сохранивший с нашей страной торговые и дипломатические отношения, а значит, банановый дефицит нам не грозит.
На экспорт выращивают специальные сорта, лояльные к длительным транспортировкам. Урожай собирается по нескольку раз в год. Плоды могут достигать 40 см в длину, 8 см в диаметре и до 400 г веса.
Бананы собирают зелеными, срезая всю гроздь, весом до 50 кг. После чего «стебель» растения, достигающий порой 12 м, погибает, а рядом из-под земли выбивается новый.
Разновидности бананов
В мире существует порядка 500 сортов бананов, но культивируются не все. Самая большая «коллекция» базируется в Гондурасе.
Бананы бывают разными не только в зависимости от сорта, но и по цвету:
-
зеленые;
-
лимонные;
-
желтые;
-
красные;
-
коричневые;
-
черные;
-
голубые, напоминающие ванильное мороженое;
-
невероятно ценные розовые.
Многие из этих прекрасных и необычных для нас бананов непригодны для транспортировки, потому широко не известны.
Зато бананы «мини» знают все. Для них характерны:
-
тонкая, нежная кожура;
-
густой сладкий аромат;
-
насыщенная желтая мякоть без семян.
Они встречаются на наших прилавках как в первозданном виде, так и в сушеном.
Как выбрать бананы?
Какие бананы точно брать не стоит, так это почерневшие. Темные пятна говорят о начале гниения.
Вкусный, спелый банан можно отличить по:
-
плавным формам;
-
матовой, ровной кожуре;
-
насыщенному желтому цвету.
Зеленый цвет бананов указывает на неспелость. Учитывая, что именно такими их и срывают, а дозревают они в процессе транспортировки, не стоит забраковывать зеленоватые фрукты, точнее ягоды. Просто немного подождите, пока они вызреют. Если положить их в герметичный пакет при комнатной температуре, процесс ускорится.
Однако и у зеленых экземпляров есть свои преимущества.
Чем полезны бананы?
Как отметила диетолог Ольга Павлова, мякоть банана содержит огромное количество полезных веществ:
-
бета-каротин;
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пектин;
-
витамины В1, В2, В6, С, Е, РР;
-
калий;
-
натрий;
-
кальций;
-
магний;
-
железо;
-
фтор;
-
фосфор;
-
цинк;
-
медь;
-
селен.
Бананы благотворно влияют на центральную нервную систему и полезны в качестве перекуса для детей и взрослых. Они не только дадут энергию, но и улучшат память, процесс обучения, концентрацию и внимание.
Употребление бананов способствует:
-
благотворному воздействию на работу сердечно-сосудистой системы;
-
снижению уровня «плохого» холестерина и артериального давления;
-
выработке серотонина, тирамина и дофамина для борьбы со стрессами, нервным срывами и плохим настроением;
-
снижению риска онкологических заболеваний благодаря липколину;
-
нормализации работы желудочно-кишечного тракта — улучшению переработки пищи, усвоения витаминов и микроэлементов.
Поскольку часть углеводов в составе бананов — неусвояемые, т. е. резистентный крахмал, это полезно для микробиоты и перильстатики кишечника. То же касается и банановой муки.
Переспелые бананы имеют эффект слабительного, а зеленые крепят и из-за обилия натрия действуют как мочегонное.
Главное, на что стоит обратить внимание, подчеркивает диетолог: зеленые бананы, в отличие от спелых, имеют невысокий гликемический индекс. Вызревшие бананы создадут резкий подъем сахара. Их гликемический индекс — 51. Понизить его можно путем заморозки — к примеру, превратив бананы в сорбет.
За счет большого количества углеводов бананы позволяют быстро насытиться и восполнить энергию, что очень ценно для спортсменов.
Польза для спортсменов
Первым, кто заметил повышение результативности у спортсменов при потреблении бананов, стал американский диетолог, автор книги «Ешь, чтобы победить» Роберт Хаас. С помощью коллеги-программиста ему удалось добыть в электронном виде правительственную базу питательности различных продуктов и систематизировать в программе с возможностью сортировать еду по запрашиваемым свойствам. Хаас искал комбинацию, сочетавшую:
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магний;
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витамин B4.
Идеально к данному запросу подошел именно банан.
Конечно, еще в 60-х восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Кен Розуолл и в 70-х первая ракетка мира Джон Макинрой активно подкреплялись бананами во время матчей и тренировок, но именно Хаас доказал свои предположения исследованиями и не раз на практике. Обратившаяся к нему после поражения в четвертьфинале US Open Мартина Навратилова стала законодательницей бананового тренда. За последующие пару лет из 160 матчей она проиграла лишь 3. После этого к Хаасу пришел и другой теннисист — Иван Лендл.
Эффективность бананов для спортсменов на личном опыте подтвердил и Борис Беккер, ставший в 1985 году самым молодым победителем Уимблдона.
Банановая «диета» Хааса для теннисистов
Суть питания сводилась к тому, чтобы максимально сократить потребление жиров и белка, при этом увеличить количество сложных углеводов. Гастрономическими фаворитами спортсменов становились паста в период подготовки и бананы непосредственно во время теннисных матчей. С таким режимом Навратилова стала буквально непобедима.
Хаас рекомендовал бананы еще спортсменам 70-х и подтвердил научно свою теорию с помощью сложного анализа. Дело в том, что в них содержится много углеводов, быстрой глюкозы и сахарозы в частности. Именно это помогает быстро восполнить энергозатраты.
Калий защищает сердечно-сосудистую систему во время экстремальных нагрузок, а мышцы — от судорог. Еще одна важная составляющая — нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота — нужна, чтобы:
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быстро соображать и реагировать;
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сосредотачиваться;
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уменьшать нервное напряжение.
Не вся теннисная элита является приверженцами «бананоедения», но многие по-прежнему обожают эту солнечную ягоду. Так, американская теннисистка Коко Вандевей отказалась начинать матч на Australian Open-2018, пока ей не принесли бананы.
Кому вредны бананы?
1-2 банана в день непременно будут полезны. Увлекаться не стоит — это приведет к лишним килограммам и дефициту питательных веществ.
Чрезмерное потребление бананов может сделать кровь гуще и повысить ее вязкость, поэтому ограничить их потребление необходимо людям с:
-
повышенной свертываемостью крови;
-
тромбофлебитом;
-
-
ишемической болезнью сердца.
Даже здоровым людям не рекомендуется есть бананы вместо завтрака или в любое другое время на голодный желудок из-за высокого содержания магния. Это нарушит магниево-кальциевый баланс и чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.
Зеленые бананы переварить намного сложнее из-за обилия крахмала. Имейте в виду, что результатом может стать повышенное газообразование.
Диетолог Ольга Павлова рекомендует исключить бананы из рациона пациентам с диабетом, инсулинорезистентностью и ожирением.
Бананы — высокоуглеводные продукты. Один средний банан весом около 200 граммов содержит:
-
около 3,5 хлебной единицы (ХЕ);
-
192 ккал;
-
42 г углеводов.
По нормам углеводов это — полноценный прием пищи для диабетика. Для сравнения: средний банан соразмерен 3 столовым ложкам готовой гречки, примерно 150 граммов.
Если вы любите бананы и не готовы отказаться от их употребления, но имеются соответствующие проблемы со здоровьем, единственный возможный правильный вариант употребления при диабете:
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только после основного приема пищи — белка, клетчатки и жиров (к примеру, овощной салат с тунцом или курицей, заправленный оливковым маслом) — банан в маленьком количестве, дабы почувствовать вкус любимого фрукта (ягоды), углеводы будут усваиваться медленнее;
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только после завтрака или обеда;
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перед тренировкой как углеводный загруз — тренировка должна быть активной, с выраженным силовым либо же кардиокомпонентом, чтобы активно снижать уровень сахара в крови.
Как правильно есть банан?
И напоследок немного этикета.
Чтобы бананы не потеряли внешней привлекательности, к столу их подают в кожуре, но со срезанными кончиками.
По правилам банан принято есть с помощью десертных ножа и вилки:
-
переложите банан на свою десертную тарелочку,
-
сделайте продольный разрез;
-
раскройте кожуру.
Приятного аппетита и крепкого здоровья!