Джеймс Ганн показал первый кадр «Супермена» с Дэвидом Коренсветом

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В своих соцсетях глава DC Studios, режиссер и сценарист будущего «Супермена» Джеймс Ганн показал первый кадр с исполнителем главной роли Дэвидом Коренсветом.

Фото Кадр из фильма «Супермен»

Помимо Коренсвета, в картине снимаются Изабела Мерсед, Нэйтан Филлион, Николас Холт, Милли Олкок, Рэйчел Броснахэн, Прюитт Тэйлор Винс, Уэнделл Пирс, Скайлер Гизондо и Энтони Кэрриган.

Премьера фильма «Супермен» пройдет 11 июля 2025 года.