Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Супермен фильм 2025: Джеймс Ганн, Дэвид Коренсвет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

0 мин.

Джеймс Ганн показал первый кадр «Супермена» с Дэвидом Коренсветом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супермен»
Фото Кадр из фильма «Супермен»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В своих соцсетях глава DC Studios, режиссер и сценарист будущего «Супермена» Джеймс Ганн показал первый кадр с исполнителем главной роли Дэвидом Коренсветом.

Фото Кадр из фильма «Супермен»

Помимо Коренсвета, в картине снимаются Изабела Мерсед, Нэйтан Филлион, Николас Холт, Милли Олкок, Рэйчел Броснахэн, Прюитт Тэйлор Винс, Уэнделл Пирс, Скайлер Гизондо и Энтони Кэрриган.

Премьера фильма «Супермен» пройдет 11 июля 2025 года.

Фильмы
0
Новости холдинга
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая

Придумай мем

Последние новости
18:00
Дата выхода 4 сезона сериала «Не с первой попытки»: расписание релиза эпизодов
6 мая 18:30
В российских кинотеатрах покажут фильмы в гоблинском переводе
6 мая 17:15
Николь Кидман рассказала, почему не хранит сценарии своих фильмов
6 мая 17:00
В продолжении «Ворониных» простятся с Николаем Петровичем
5 мая 22:00
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1