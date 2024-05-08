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Нутрициолог рассказала, как выбрать свежую рыбу
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как выбрать свежую рыбу

Мария Маковей
Автор
Свежая рыба на прилавке
Фото nastya_ph/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк при выборе рыбы советует обращать внимание на несколько ключевых моментов. Первое — глаза рыбы. Они должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком.

Второе — жабры. У свежей рыбы они розовые или красные, не содержат слизи, чешуя — блестящая. Кроме того, морепродукт не должен содержать каких-либо посторонних запахов, передает «СЭ». Также можно нажать рыбе на спинку, у свежего продукта ямка быстро выравнивается.

«Если выбираете филе, смотрите, чтобы оно было плотное, а не рыхлое, а также имело ровный цвет», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, нутрициолог рекомендует выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду. По ее словам, такой способ хранения отлично сохраняет полезные вещества.

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