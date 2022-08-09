Повышенный холестерин: о чем это говорит и что надо делать?

Холестерин — это не страшно. Страшно, когда он повышен. Рассказываем, как определить повышенный уровень холестерина и можно ли его вернуть к нормальным показателям.

Что такое холестерин?

Одно только слово «холестерин» вызывает массу негативных ассоциаций, особенно в среде людей зрелых, пожилых или имеющих соответствующие заболевания. Однако не стоит бить в набат. Нужно просто разобраться, что такое холестерин и когда он становится опасен.

Холестерин — жизненно необходимый «элемент», который входит в состав клеточных мембран, создает их структуру и участвует в транспортировке веществ внутрь клетки и обратно. Организм сам вырабатывает его в необходимом количестве, лишь часть мы получаем из ежедневного рациона. Вред наносит не сам факт наличия холестерина, а дисбаланс его вариаций:

к «хорошему» холестерину относят липопротеиды высокой плотности — ЛПВП/HDL, они выводят излишки холестерина с желчью через печень;

«плохим» зовут соединения низкой и очень низкой плотности ЛПНП и ЛПОНП/LDL, они переносят жиры и жирорастворимые витамины.

Как видите, любой холестерин не имеет цели нанести вред организму. Повышенный холестерин — это не заболевание, а симптом, который призывает обратить внимание на свой образ жизни и может свидетельствовать об иных проблемах со здоровьем.

Нормы холестерина

Уровень холестерина различается в зависимости от возраста и пола. В значительной степени его определяет гормональный фон. Поэтому нормы могут варьироваться. Показатели холестерина в диапазоне 3,6-7,8 ммоль/л считаются приемлемыми.

Оптимальным считается уровень в пределах 5 ммоль/л. По достижении уровня 6 ммоль/л следует обратиться к врачу и предпринять меры по снижению холестерина.

О чем говорит повышенный холестерин?

Повышенный холестерин зачастую обнаруживают как сопутствующую проблему при проявившейся патологии, такой как:

атеросклероз;

инфаркт;

инсульт;

стенокардия/ишемическая болезнь сердца;

перемежающаяся хромота;

ожирение;

сахарный диабет и пр. Повышенный холестерин приводит к сахарному диабету.

Кому стоит регулярно контролировать холестерин?

Есть определенные категории людей, которым особенно важно обращать внимание на уровень холестерина в крови.

Из-за неправильного питания и образа жизни повышенный холестерин обнаруживается уже в довольно молодом возрасте. Мужчин опасность подстерегает гораздо раньше, с 35, женщин — преимущественно в период менопаузы, когда сокращается выработка эстрогенов.

Женщинам, принимающим оральные контрацептивы, важно помнить, что они также попадают в группу риска. Делайте полный чек-ап здоровья хотя бы раз в год, сдавайте липидный профиль, чтобы отслеживать показатели общего, «хорошего» и «плохого» холестерина.

Не стоит забывать и про наследственную предрасположенность. Если она есть, будьте максимально осторожными, исключите остальные факторы риска.

Сахарный диабет и ожирение — те заболевания, которые нередко называют сопутствующими повышенному холестерину. Возможно, именно потому, что нездоровый, малоподвижный образ жизни, погрешности в питании, слабая стрессоустойчивость и вредные привычки в сумме создают множество проблем. Организм — единая система, при нарушениях в одной области начинают страдать все остальные.

Естественные способы нормализации холестерина

Проблемы, которые может создать повышенный холестерин, довольно серьезные, и избавиться от них окончательно будет невозможно. Вся терапия имеет сдерживающий характер и сводится к тому, чтобы впоследствии не возникли новые осложнения.

Занятия спортом.

Вредные привычки усиливают опасное влияние холестерина. В то время как здоровый образ жизни помогает частично нивелировать издержки неправильного питания. Чтобы холестерин был в норме:

следите за весом, старайтесь не выходить за нормы, в том числе по объемам талии, и не допускать ожирения;

откажитесь или хотя бы сократите количество выкуренных сигарет в день;

не злоупотребляйте алкогольными напитками, а на различного рода торжествах обращайте внимание на те продукты, с которыми сочетаете алкоголь;

сделайте занятия спортом, танцами, гимнастикой регулярными, больше двигайтесь (физический неизнуряющий труд, пешие прогулки и пр.);

научитесь контролировать свои эмоции, чтобы уменьшить влияние стресса на ваше здоровье.

У людей, ведущих активный образ жизни, уровень холестерина в крови всегда оказывается ниже.

Все вышесказанное можно отнести к естественным способам понижения холестерина.

Питание при повышенном холестерине

Скорректировав свой стиль питания и рацион, вы поможете организму вернуть показатели холестерина к норме. Для этого:

включите в свой ежедневный рацион свежие фрукты, ягоды и овощи;

уменьшите потребление пищи животного происхождения;

отдавайте предпочтение морской рыбе, содержащей омега-3 жирные кислоты, или употребляйте их отдельно в капсулах;

ешьте побольше продуктов, содержащих клетчатку;

замените кофе на зеленый чай;

исключите из своего рациона фастфуд, полуфабрикаты и другие продукты, содержащие трансжиры.

Продукты, повышающие холестерин

Несмотря на то что холестерин в большей степени производится организмом, проконтролировать жиры, которые поступают извне, поможет диета. От вас зависит, какие липопротеиды будут образованы в вашем организме, низкой или высокой плотности, в зависимости от того «материала», который вы предоставите с пищей.

Красное мясо повышает холестерин.

По возможности уберите из рациона продукты, повышающие холестерин:

красное мясо, жирные сорта мяса и птицы;

субпродукты;

сосиски и колбасы;

консервы;

желток яйца;

майонез;

маргарин;

легкоусвояемые углеводы;

жареные блюда;

кофе;

фаст-фуд;

жирные молочные продукты (сыр, сливки, сметана, молоко, мороженое, сливочное масло, топленое масло);

морепродукты (устрицы, крабы, креветки, икра).

Если в вашем организме все системы работают правильно, здоровая печень, то ваши слабости до определенного момента могут быть прощены. Соблюдать диету становится важным, когда проблема уже есть. Но лучше, конечно, не создавать благотворных условий для ее возникновения.

Продукты, понижающие холестерин

Чтобы нормализовать соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина, важно включать в рацион определенные продукты. Понизить холестерин в целом и количество липопротеидов низкой плотности помогут:

плоды авокадо;

зародыши пшеницы;

отруби коричневого риса;

семена кунжута, подсолнуха, тыквы, льна;

фисташки, кедровые орехи, миндаль;

оливки и оливковое масло;

зелень;

дикий лосось и сардины, рыбий жир;

ягоды (черника, малина, клубника, клюква, брусника, черноплодная рябина, гранат);

красный виноград.

Медикаментозные способы нормализации холестерина

При лечении повышенного холестерина применяются в том числе медикаментозные способы. Определяет их, безусловно, только специалист — лечащий врач.

Нередко подбирается средство на основе аторвастатита или симвастатина. Больным сахарным диабетом может быть назначен трайкор или липантил 200 М. Могут быть подобраны варианты БАДов, способствующих понижению холестерина и очищению сосудов.