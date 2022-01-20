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Сегодня, 13:00

Врач дала советы, как очистить сосуды от холестериновых бляшек

Галина Глазко
Яичница с беконом.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Анна Кореневич посоветовала россиянам, как очистить сосуды от холестериновых бляшек.

По ее словам, по статистике половина смертей происходит из-за того, что холестериновые бляшки забивают сосуды и лопаются. В результате чего люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний или становятся инвалидами.

«Если есть атеросклеротические бляшки, то вернуть все вспять и сделать так, как будто их не было, не получится. Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься аэробными нагрузками, а также использовать статины, Омега-3 жирные кислоты и другие препараты для улучшения самочувствия. Также необходимо контролировать уровень стресса в организме», — сказала врач на своем YouTube-канале.

При этом специалист подчеркнула, что в некоторых случаях обойтись только здоровым образом жизни не удастся — придется обратиться за помощью к кардиохирургам.

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