Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови

О пользе и вреде холестерина ходит множество информации, но не все соответствует действительности. Развеем пять самых противоречивых мифов.

Миф 1: холестерин попадает в организм с едой

Если вы решите совсем отказаться от еды, содержащей холестерин, создадите себе большие проблемы. Во-первых, он необходим для:

· пищеварения;

· развития клеток;

· производства витаминов и гормонов.

Во-вторых, это бесполезно, поскольку почти 80% всего холестерина, около 1000 мг, наш организм вырабатывает самостоятельно.

Дисбаланс «хорошего» и «плохого» холестерина связан не столько с едой, сколько с иными факторами:

· генетической предрасположенностью;

· патологией печени и почек;

· вирусными заболеваниями;

· сахарным диабетом;

· приемом различных лекарств;

· гормональным сбоем;

· возрастом.

Рацион, включающий продукты с повышенным содержанием насыщенных жиров и трансжиров, может нарушить работу печени, и уже это скажется на соотношении «хорошего» и «плохого» холестерина.

Миф 2: «хороший» и «плохой» холестерин

Липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП) часто называют «плохим» холестерином, потому что именно его избыток ведет к образованию атеросклеротических бляшек. Но это не совсем правильно — у каждого элемента в организме есть предназначение.

Для выполнения своих функций холестерин должен переноситься кровью по сосудам. Но взаимодействовать он может только с жирной средой. Поэтому жиры объединяются с белками-стабилизаторами в липопротеины, поверхность которых обладает гидрофильными свойствами, становясь транспортабельными.

Количество белка и холестерина, надежность их взаимосвязи могут быть различными. Именно эти показатели определяют способность липопротеинов растворяться в крови и их склонность к образованию атеросклеротических бляшек.

Фаст-фуд. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Задачей липопротеинов являются:

· транспортировка жиров и жирорастворимых витаминов по всему организму — ее выполняют липопротеины низкой, очень низкой и высокой плотности;

· транспортировка холестерина в печень, чтобы вывести излишки с желчью, — это задача липопротеинов высокой плотности.

Таким образом, и «плохой», и «хороший» холестерин необходимы. Проблемы начинаются в случае их дисбаланса. При этом липопротеины постоянно меняются и взаимодействуют, чтобы добиться необходимой концентрации холестерина в крови.

Миф 3: повышенный холестерин не передается генетически

И это тоже неверно. Из-за мутаций в гене на 19-й хромосоме возникает сбой, после которого печень теряет возможность полноценно регулировать количество «плохого» холестерина.

Это заболевание называют гиперхолестеринемией. Оно действительно передается генетически и выражается в повышенных показателях холестерина, способных привести к инфаркту или инсульту.

Если ребенок унаследовал подобный ген от обоих родителей, то заболевание проявится уже в раннем возрасте. Если же ген передался лишь с одной стороны — случится это несколько позже и может протекать в облегченной форме. Также может возникнуть приобретенная и первичная гиперхолестеринемия иного вида наследования.

Все варианты поддаются лечению. Для этого назначают:

· статины и фибраты — препараты, уменьшающие количество холестерина;

· сбалансированную диету;

· физические нагрузки для нормализации веса и профилактики ожирения;

· отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь.

Определить генетическую предрасположенность можно с помощью соответствующего исследования.

Миф 4: холестерин можно понизить с помощью полиненасыщенных жирных кислот

Действительно, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся, к примеру, в льняном или арахисовом масле, понижают холестерин в общем — как «плохой», так и «хороший». Подобный эффект доказан в отношении Омега-6, которая входит в состав таких масел:

· льняное;

· кунжутное;

· кукурузное;

· арахисовое;

· виноградных косточек.

Разумной заменой им может стать оливковое, поскольку снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), не затрагивая липопротеины высокой плотности (ЛПВП). В этом плане еще будут полезны оливки и морская рыба жирных сортов.

Миф 5: после 40 лет стоит задуматься о показателях холестерина

К 40 годам уже могут возникнуть необратимые изменения и различного рода патологии, спровоцированные дисбалансом «хорошего» и «плохого» холестерина.

Взять этот вопрос на контроль нужно не позднее 25 лет и хотя бы раз в год делать полный чек-ап организма, включая липидный профиль. В сокращенном виде он включает такие показатели, как:

· холестерин;

· триглицериды;

· холестерин ЛПВП;

· холестерин ЛПНП;

· индекс атерогенности (соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина).

Холестерин. Фото Global Look Press

Этого будет уже достаточно, чтобы обнаружить проблемы, если они есть:

· если показатель липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ниже 0,78 мМ/л, риск развития атеросклероза возрастает в четыре раза;

· если концентрация липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) больше 4,0 мМ/л — это признак ожирения или снижения функций щитовидной железы, ЛПНП более 5,2 ммоль/л — риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии выше в четыре раза;

· концентрация ЛПНП ниже 3,5 мМ/л — результат голодания, заболеваний легких, анемии или онкологии.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.