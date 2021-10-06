Украинский борец Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады в Токио

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил выставить на продажу золотую медаль. По словам 30-летнего украинца, вырученные средства он отдаст на благотворительность.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио, — написал Беленюк в Facebook. — Она честь и гордость нашей страны, и я благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям! Что скажете по этому поводу? Поддержите мое решение?»

Напомним, что Беленюк завоевал единственную для сборной Украины медаль на Олимпиаде в Токио. В соревнованиях по греко-римской борьбе он стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1.