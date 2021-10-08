Российский борец Власов стал трехкратным чемпионом мира

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг.

В финале соревнований в Осло россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1.

31-летний Власов завоевал золото на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира, четыре золотые награды первенств Европы и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году.