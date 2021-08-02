Российский борец Семенов: «Всегда хочется большего, но все знают, что есть человек, который сильнее всех»

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов поделился впечатлениями после завоевания бронзовой медали в категории до 130 килограмм на Олимпиаде в Токио.

«Результатом доволен, шел к этому пять последних лет. Значит, это то, на что я способен в текущей форме. Шансы побороться за «золото» были, но, наверное, сказались тяжелые психологические нагрузки. Всегда хочется большего, но все знают, что есть один человек, который сильнее всех в этом весе (четырехкратный Олимпийский чемпион с Кубы Михаин Лопес Нуньес).

Говоря о финале, не стал рисковать в начале схватки. Хорошо, что грамотно выбрал тактику, победил. И неважно, с каким счетом", — приводит слова Семенова пресс-служба ОКР.

В матче за третье место Семенов победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса.

Еще одно третье место занял иранец Амин Мирзазаед, который победил турка Риза Кайялпа.