Роман Власов защитил диплом на отлично

Двукратный олимпийский чемпион и капитан сборной России по греко-римской борьбе Роман Власов окончил магистратуру и защитил диплом в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, информирует сайт Федерации спортивной борьбы России.

28-летний спортсмен получил оценку "отлично".

Тема дипломной работы Власова – "Технология совершенствования контратакующих действий от бросков прогибом в греко-римской борьбе".

Власов в начале июля начнет учебно-тренировочный сбор в Приэльбрусье, что станет первым этапом подготовки к чемпионату мира в Казахстане.